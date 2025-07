Πακιστάν: Δολοφονία ζευγαριού με εντολή φυλάρχου – 14 συλλήψεις για το «έγκλημα τιμής»

Σοκ προκαλεί η είδηση της δολοφονίας ενός ζευγαριού στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, η οποία αποδίδεται σε τιμωρητική ενέργεια για εξωσυζυγική σχέση. Η αστυνομία της επαρχίας Μπαλοτσιστάν προχώρησε στη σύλληψη 14 υπόπτων, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της τοπικής φυλής, ο οποίος φέρεται να διέταξε την εκτέλεση.

Οι φόνοι, στην επαρχία Μπαλοτσιστάν, τράβηξαν την προσοχή των αρχών αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που προκάλεσε σάλο και δείχνει τους δράστες να πυροβολούν τα θύματα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιστότοπος Gulf Today η γυναίκα που είχε γυρισμένη την πλάτη στους εκτελεστές της δεν έκλαψε, ούτε ζήτησε επιείκια.

Pakistani police arrest 11 suspects after viral video of couple shot dead in the name of `honour;`



A local police official says the woman did not cry or seek mercy;

#Balochistanincident https://t.co/H76XBL39rg pic.twitter.com/iCaLgH2qqp