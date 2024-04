Oυκρανία: Επτά τραυματίες σε ρωσικό σφυροκόπημα με drones στην Οδησσό – Εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι στην Οδησσό, λιμάνι στρατηγικής σημασίας της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ έβαλαν επίσης στο στόχαστρο το Κίεβο, ανακοίνωσαν αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού νωρίς σήμερα.

Πολυκατοικίες στην Οδησσό υπέστησαν ζημιές κι έπιασαν φωτιά, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ μέσω Telegram. Τουλάχιστον 14 διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση.

⚡️7 injured, including 2 children, in Russia’s attack on Odesa. Russian forces hit a residential area in Odesa with drones overnight on April 23, wounding seven people, including two children, Ukraine’s Southern Defense Forces reported. https://t.co/aoCYCdM7SK

Παράλληλα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέστρεψαν όλα τα ρωσικά UAVs που εξαπολύθηκαν προς την πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Σερχίι Πόπκο, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές.

Άλλα τέσσερα ρωσικά drones καταστράφηκαν στη νότια περιφέρεια Μικολάιφ, σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Η πλήρης έκταση της επίθεσης είναι ακόμη ασαφής.

Summary of military operations on the Ukrainian front from the Russian telegram channel Two Majors on the morning of April 23, 2024.



▪️At night, the Russian Armed Forces hit enemy targets in Odessa and Ochakov, Nikolaev region, explosions were heard in the Kyiv and Cherkassy… pic.twitter.com/KYBaEq5XQf