Oι πρώτες εικόνες από την επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – Η επίθεση λεπτό προ λεπτό

Βίντεο από τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν δημοσιεύουν αρκετοί χρήστες του διαδικτύου και αναπαράγουν τα διεθνή ΜΜΕ με τη γνησιότητά του να μένει να αποδειχθεί. Σε αυτά καταγράφονται εκρήξεις από τις διατρηρικές βόμβες MOP σε στρατηγικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως στο Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

USA forced India for ceasefire after attacking Pakistan nuclear sites. Meanwhile USA itself is attacking Iran nuclear sites. What an irony! WWIII world war III pic.twitter.com/RfWJ4gsiUj

Τα βίντεο δείχνουν ισχυρές εκρήξεις και μανιτάρια φωτιάς στο ιρανικό έδαφος από τις βόμβες που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά έξι βόμβες βαθιάς διείσδυσης στο έδαφος χρησιμοποιήθηκαν στο χτύπημα των εγκαταστάσεων στο Φορντό, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν με τους πυραύλους Κρουζ.

If #DonaldTrump reckons he has given war-crazed oppressors the #USA🇺🇸 and #Israel🇮🇱 face-saving with bombing 3 buildings in #IRAN🇮🇷 (definitely not nuclear facilities), he will face the heat of lies on cost of #Americans and #Israelis. “Vanity is favourite sin of Satan”.… pic.twitter.com/7GfihNCeoH