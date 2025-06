Ο Μπράιαν Γουίλσον, δημιουργός του ροκ συγκροτήματος Beach Boys, πέθανε σε ηλικία 82 ετών

Ο Μπράιαν Γουίλσον, ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός που δημιούργησε το ροκ συγκρότημα Beach Boys, πέθανε, σε ηλικία 82 ετών.

Η οικογένεια του Γουίλσον ανήρτησε την είδηση του θανάτου του στην ιστοσελίδα του και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

We are heartbroken to announced that our beloved father Brian Wilson has passed away.



We are at a loss for words right now.



Please respect our privacy at this time as our family grieving.



We realize that we are sharing our grief with the world.



Love & Mercy pic.twitter.com/sIe7TUUdOm