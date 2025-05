ΝΒΑ: Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πήραν επική πρόκριση με «διπλό» στον 7ο αγώνα κόντρα στο Χιούστον – Επόμενος αντίπαλος οι Τίμπεργουλβς

Με τον Μπάντι Χιλντ να πραγματοποιεί ίσως την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στα playoffs, τον Στεφ Κάρι να κάνει… τα πάντα, αλλά και μία άμυνα για σεμινάριο, οι «πολεμιστές» προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο χάρη σε «μπρέικ» στο έβδομο παιχνίδι. Το σύνολο του Κερ έδωσε μεγάλη έμφαση στην άμυνα, γεγονός που φάνηκε από το υπέρ του σκορ στην πρώτη περίοδο (23-19). Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα της δεύτερης, με το επιθετικό κομμάτι να «ξεκολλάει», χάρη στους 22 πόντους του Χιλντ (51-39, 24′). Οι Ρόκετς είχαν σε κακό βράδυ τους Φρεντ ΒανΒλίτ (17 πόντοι, 6/13 σουτ) και Τζέιλεν Γκριν (8 πόντοι, 3/8 σουτ) γεγονός που δυσκόλεψε την προσπάθειά τους.

With NINE made tonight, Buddy Hield has tied the NBA record for most threes in a Game 7🔥 pic.twitter.com/dkYLEC8Ni2