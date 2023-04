Νέα Υόρκη: Τέρμα οι κλεμμένες λιχουδιές για τα κατοικίδια – Ειδικό μενού στα εστιατόρια

Ένας αυξανόμενος αριθμός εστιατορίων στις Η.Π.Α. προσφέρουν ξεχωριστά μενού για σκύλους. Κάποιοι έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, εξυπηρετώντας αποκλειστικά τα τετράποδα μέλη μιας οικογένειας. Στην νέα αυτή τάση αναφέρονται οι New York Times σε εκτενές ρεπορτάζ για τα νέα μενού που παρουσιάζουν παραδοσιακά εστιατόρια αλλά και καντίνες. Μια τάση που υιοθετούν σταδιακά και άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο με την Αθήνα να έχει ήδη το πρώτο εστιατόριο για τους αγαπημένους μας φίλους.

Pupsicles. An antelope heart pastry. Dög Pawrignon.



