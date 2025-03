Love Unbound: Five films for freedom 2025

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου, επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Love Unbound Festival 2025 του British Council, και στο επίκεντρό του βρίσκονται οι προβολές των Five Films for Freedom 2025, του παγκόσμιου προγράμματος ΛΟΑΤΚΙ+ ταινιών μικρού μήκους από όλο τον κόσμο.

Το Love Unbound Festival 2025 του British Council φέρνει φέτος στο προσκήνιο τη θεματική της συναίνεσης μέσα από τον κινηματογράφο, τη συζήτηση και την καλλιτεχνική έκφραση, με δύο ξεχωριστές διοργανώσεις, στις 28 Μαρτίου στο Innovathens | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στην Αθήνα και στις 29 Μαρτίου στο Ypsilon στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος στο Love Unbound Fest είναι ελεύθερη. Για το Εργαστήριο Youth Connect απαιτείται προεγγραφή.

Στο επίκεντρο και του φετινού προγράμματος βρίσκονται τα Five Films for Freedom 2025, το παγκόσμιο πρόγραμμα ΛΟΑΤΚΙ+ ταινιών μικρού μήκους από όλο τον κόσμο που συνεπιμελείται και συνδιοργανώνει το British Council, με το BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival.

Five Films for Freedom: Πέντε δυνατές ιστορίες αγάπης, θάρρους, μυστικών και προδοσίας από κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο. Ιστορίες οι οποίες μας υπενθυμίζουν ότι ανεξάρτητα από το πού – ή ποιοι – είμαστε, η ανάγκη για αγάπη και αυτοέκφραση είναι καθολική.

Dragfox

Lisa Ott, 8 λεπτά, Ηνωμένο Βασίλειο

Στα έντεκά του, το Σαμ παλεύει με την ταυτότητα φύλου του – μέχρι που μια άτακτη αλεπού το οδηγεί σε ένα εκθαμβωτικό, μουσικοχορευτικό ταξίδι αυτοανακάλυψης.



If I Make it to the Morning

Andre Shen, 9 λεπτά, ΗΠΑ/Κίνα

Η Κινέζα έφηβη Ziyi περνά στο όμορφο διαμέρισμα της θείας της στη Νέα Υόρκη, την τελευταία νύχτα της διαπολιτιακής περιήγησής της σε κολλέγια. Αλλά καθώς αρχίζει να πιστεύει ότι αυτό το μέρος θα μπορούσε να είναι το τέλειο για διαμονή και σπουδές, μια απροσδόκητη αποκάλυψη θα δημιουργήσει ένταση.



NGGAK!!!

Oktania Hamdani και Winner Wijaya, 8 λεπτά, Ινδονησία

Η ιστορία αγάπης της Sekar και της Bebi ξετυλίγεται στον ψηφιακό κόσμο—γελώντας, παίζοντας και μοιράζοντας memes. Αλλά όταν η μητέρα της Sekar τηλεφωνεί με νέα που πρόκειται να αλλάξουν τη ζωή της, η πραγματικότητα δείχνει το άσχημο πρόσωπό της.



Wait, Wait, Now!

Ramon Te Wake, 12 λεπτά, Νέα Ζηλανδία

Όταν οι καλύτεροι φίλοι Alex και Sam μένουν μόνοι στο σπίτι, κάνουν ό,τι κάνουν μερικά έφηβα αγόρια: κάνουν επιδρομή στην γκαρνταρόμπα της μαμάς, παίζουν με ντυσίματα και μπαίνουν σε έναν κόσμο όπου νιώθουν αληθινά οι εαυτοί τους. Τι συμβαίνει όμως όταν o μυστικός τους κόσμος συγκρούεται με την πραγματικότητα;



We’ll Go Down in History

Cameron Richards και Charlie Tidmas, 25 λεπτά, Ηνωμένο Βασίλειο)

Αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία της TRUK United, μιας ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας περήφανα τρανς ατόμων, και ακολουθεί την ομάδα καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο για την κοινότητά τους, ενόψει της αυξανόμενης τρανσφοβίας.



Πέντε ταινίες περιήγησης στην ταυτότητα, το αίσθημα του ανήκειν και την αποδοχή. Μια γιορτή της αγάπης σε όλες τις μορφές της.



Πρόγραμμα – Αθήνα 28 Μαρτίου 2025, Παρασκευή

14:00 – 17:00 | Εργαστήριο Youth Connect | Εργαστήρια για την Ισότητα των Φύλων: Η μεταμορφωτική δύναμη της γυναικείας ηγεσίας.

Για εγγραφή, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα ΕΔΩ.

18:15 – 18:40 | Προβολή “My Blonde GF” της Rosie Morris

18:40 – 19:20 | Προβολή Five Films for Freedom

19:20 – 19:45 | Προβολή “We Did Not Consent” της Dorothy Allen-Pickard

19:45 – 20:45 | Συζήτηση πάνελ, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Θοδωρή Αντωνόπουλο

Ομιλητές: Rosie Morris (Σκηνοθέτρια), Dorothy Allen-Pickard (Σκηνοθέτρια), Πολίνα Μιχάλου (Υπεύθυνη Ακτιβισμού, Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό Τμήμα), Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Queer Con)

21:00 – Λήξη | Δικτύωση

*Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά

Για περισσότερες πληροφορίες: www.loveunbound.gr

Το Φεστιβάλ συν-επιμελείται και συν-διοργανώνει το British Council με την Parenthesis, σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το INNOVATHENS | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, και με την υποστήριξη του Queer Con και της Διεθνούς Αμνηστίας.

web: www.loveunbound.gr | Instagram: loveunbound_fest | #LoveUnbound | British Council, Love Unbound: Five Films for Freedom

