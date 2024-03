Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής στην Ουκρανία. καθώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδησσό η πόλη έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης, όπως επιβεβαίωσε άλλωστε και η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Ουκρανία, Γεωργία Σκιτζή.

Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσκεψη από το πρωί στην εμπόλεμη Ουκρανία πριν μεταβεί στο Βουκουρέστι για το συνέδριο του ΕΛΚ.Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στην Οδησσό με τον Bολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ για λόγους ασφαλείας το ραντεβού των δύο ανδρών ήταν προγραμματισμένο κάτω από άκρα μυστικότητα.

Στόχος της επίσκεψης είναι να καταδειχθεί η στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο Πρωθυπουργός.

Το ταξίδι – αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουκρανία έγινε λίγες ημέρες μετά την συμπλήρωση των 2 ετών από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.



🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc