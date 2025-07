Ισραήλ: Υπό κράτηση οι ακτιβιστές του πλοίου Handala που επιχείρησαν να φτάσουν στην Γάζα

Το πλοίο Handala, το οποίο διαχειρίζεται το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα «Στόλος για την Ελευθερία», κατέπλευσε στο Ισραήλ σήμερα, αφού το αναχαίτισε ο ισραηλινός στρατός, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ασντόντ.

Τα μέλη του πληρώματός του (μεταξύ τους δύο βουλευτές του γαλλικού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία) προσήχθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Η ισραηλινή ΜΚΟ Adalah είπε στο AFP πως έστειλε δικηγόρους στο λιμάνι του Ασντόντ, στο κεντρικό Ισραήλ, και ζήτησε από τις αρχές να μιλήσει με τους επιβάτες του πλοίου, όμως μάταια.

HANDALA has gone more than 100 kilometers beyond the furthest point MADLEEN reached.



THE CREW OF HANDALA are asking you to carry their voices to the whole world, in every language. pic.twitter.com/zUITXH1vnB