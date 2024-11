Ιράν: «Διαταραγμένη» χαρακτήρισε η κυβέρνηση τη νεαρή Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε δημοσίως

Μετά το σάλο και το κύμα συμπαράστασης διεθνώς προς το πρόσωπο της Ιρανής φοιτήτριας που γδύθηκε δημοσίως το Ιράν τοποθετήθηκε χαρακτηρίζοντας την «διαταραγμένη».

Η νεαρή Ιρανή, η οποία γδύθηκε δημοσίως και έμεινε με τα εσώρουχά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας περπατώντας στους εξωτερικούς χώρους ιρανικού πανεπιστημίου δεν συνιστά θέμα ασφαλείας, αλλά είναι ένα “διαταραγμένο άτομο”, που λαμβάνει θεραπεία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Iranian female student who was denied to enter the university because of not have a proper hijab, got naked in the campus.



She is believed to be taken out of the campus forcefully by the IR regime thugs.



Her current status is unknown.#زنجیره_شجاعت



pic.twitter.com/SHuAjNFynk