Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 50 πυραύλους κατά του Ισραήλ – Αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome (Βίντεο)

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι εκτόξευσε περίπου 50 πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στον ουρανό από το συστημα αεράμυνας του Ισραήλ, Iron Dome.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, η επίθεση αυτή δεν πρόκειται για την έναρξη των αντιποίνων για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, αλλά για υποστήριξη προς τον Παλαιστινιακό λαό.

ISREAL- IRON DOME – Interception

Of est. 50 rockets in Kryat Shmona and Beit Hillel Northern ISREAL

■Hezbollah accounts claiming this is NOT their retaliation-perhaps as they all seem to of been shot down as of right now