Ισραηλινά πλήγματα σε τρία λιμάνια της Υεμένης – Εκρήξεις στη Χοντέιντα

Εκρήξεις ακούστηκαν στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τα πλήγματα του Ισραήλ στη Χοντέιντα επιβεβαίωσαν και μέσα, τα οποία πρόκεινται στους αντάρτες, Χούθι.

Ειδικότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah που ελέγχεται από τους Χούθι μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων στη Χοντέιντα.

Τα ισραηλινά χτυπήματα επιβεβαίωσε και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ. «Οι IDF πλήττουν αυτή τη στιγμή με ένταση στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στα λιμάνια της Χοντέιντα, του Ρας Ισα και του Σαλίφ», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι στους στόχους περιλαμβάνονται επίσης ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας και ένα πλοίο που οι Χούθι κατέλαβαν πριν από δύο χρόνια στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Όπως προειδοποίησα, η Υεμένη θα αντιμετωπιστεί όπως η Τεχεράνη», προσθέτει, επαναλαμβάνοντας μια απειλή που είχε διατυπώσει την περασμένη εβδομάδα. «Όποιος προσπαθήσει να βλάψει το Ισραήλ θα πάθει κακό, όποιος σηκώσει το χέρι του εναντίον του Ισραήλ θα του το κόψουν. Οι Χούθι θα συνεχίσουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα για τις πράξεις τους».

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού με εντολές εκκένωσης σε τρία λιμάνια της Υεμένης, καθώς όπως ανέφερε θα χτυπούσε τις περιοχές αυτές λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται εκεί.

