Η αμερικανική κυβέρνηση καταδικάζει την απόπειρα δολοφονίας του Μιγκέλ Ουρίμπε, υποψηφίου για την προεδρία της Κολομβίας

Η αμερικανική κυβέρνηση καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του 39χρονου Μιγκέλ Ουρίμπε, υποψηφίου για την προεδρία της Κολομβίας, ο οποίος πυροβολήθηκε χθες Σάββατο στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Μπογοτά.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόπειρα δολοφονίας του γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε», αναφέρει ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Πρόκειται για άμεση απειλή για τη δημοκρατία και απόρροια της βίαιης αριστερής ρητορικής που προέρχεται από τα ανώτερα κλιμάκια της κολομβιανής κυβέρνησης», υποστηρίζει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

