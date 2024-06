Γερμανία: Απεβίωσε ο αστυνομικός που είχε τραυματιστεί στην επίθεση στο Μανχάιμ

Υπέκυψε τελικά ο αστυνομικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαριά την περασμένη Παρασκευή στην επίθεση με μαχαίρι του 25χρονου Αφγανού Σουλαϊμάν Α. στο Μανχάιμ. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών και η εισαγγελία της Καρλσρούης, ο 29χρονος Ρουβέν Λ. απεβίωσε πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο του Μανχάιμ, όπου νοσηλευόταν σε τεχνητό κώμα, έπειτα από χειρουργική επέμβαση.

A German police officer, who was stabbed several times while trying to pull somebody clear of a knife attack in Mannheim on Friday died of his injuries, police and prosecutors said in a joint statement late on Sunday.



