Γερμανία: Ένταλμα σύλληψης για τον δράστη της επίθεσης στο Μανχάιμ – Γνωστός ισλαμιστής ΤικΤόκερ πανηγυρίζει για το χτύπημα

Η Εισαγγελία της Καρλσρούης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Αφγανό Σουλαϊμάν Α., ο οποίος επιτέθηκε χθες και τραυμάτισε με μαχαίρι έξι άτομα σε κεντρική αγορά του Μανχάιμ – συμπεριλαμβανομένου του γνωστού επικριτή του ισλάμ Μίχαελ Στούρτσενμπέργκερ. Σε «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται ο αστυνομικός, ο οποίος, στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει τον δράστη, δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη και στον λαιμό. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ασαφή, κύκλοι ισλαμιστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πανηγυρίζουν ωστόσο το χτύπημα «στην καρδιά» της Γερμανίας.

A man was shot by the police on Friday after he stabbed six people, including a police officer, in the western German city of Mannheim. The officer who was stabbed is in grave condition, according to the public attorney’s office in Karlsruhe. https://t.co/2m4zs3K1bm