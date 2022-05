Φινλανδία και Σουηδία κατέθεσαν επίσημα αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ σήμερα Τετάρτη 18/5. Πρόκειται για ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί τεκτονικές αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό έπειτα από δεκαετίες.

A historic day.



Today, Finland and Sweden hand in letters expressing their countries’ interest to apply for #NATO membership to SG @jensstoltenberg. ⁰#FinlandNATO pic.twitter.com/5atdSykRmJ

— Finland at NATO (@FinMissionNATO) May 18, 2022