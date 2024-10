«Επιτακτική ανάγκη για τις ΗΠΑ να στηρίξουν το Ισραήλ στην άμυνά του» δήλωσε σε συνέντευξή της η Κ. Χάρις σύμφωνα με την ισραηλινή Haaerz

«Είναι επιτακτική ανάγκη για τις ΗΠΑ να στηρίξουν το Ισραήλ στην άμυνά του», φέρεται να δήλωσε η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις και υποψήφια με τους Δημοκρατικούς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή 60 Minutes, η οποία πρόκειται να προβληθεί μαγνητοσκοπημένη αύριο Δευτέρα. Την σχετική πληροφορία για την τοποθέτηση της Αμερικανίδας αντιπροέδρου δημοσίευσε ο ισραηλινός ιστότοπος Harretz με τη δήλωση να μην επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από το ίδιο το αμερικανικό δίκτυο CBS.

It is a U.S. "imperative" to support Israel in its defense, VP Harris says in 60 Minutes interview set to air Mondayhttps://t.co/1r2quSrNlS