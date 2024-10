Εκεχειρία συζητά το Ισραήλ με αντάλλαγμα πέντε ομήρους – Ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της Βηρυτού

Σε νέα φάση εισέρχεται πλέον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να θέτει ως προτεραιότητα την καταστροφή του οικονομικού βραχίονα της Χεζμπολάχ. Με ένα μπαράζ βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού, έπληξε καταστήματα τραπεζικού ομίλου, που φέρεται να συνδέεται με τη χρηματοδότηση της σιιτικής οργάνωσης. Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι ζυμώσεις στο Τελ Αβίβ για τα επόμενα βήματα σε Γάζα και Λίβανο, αλλά και για τα αντίποινα κατά του Ιράν. Ο Άντονι Μπλίνκεν σπεύδει εκ νέου στην περιοχή, ενώ αίσθηση προκαλεί η νέα Ισραηλινή πρόταση προσωρινής εκεχειρίας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση πέντε ομήρων. Μία ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται τα πρακτορεία Reuters και AFP. Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους Λιβανέζους να εκκενώσουν ορισμένες ζώνες στην περιοχή αυτήν.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, το ισραηλινό χτύπημα στη Συρία σκότωσε τον επικεφαλής της μονάδας μεταφοράς χρημάτων της Χεζμπολάχ ενώ πριν από λίγο το γαλλικό πρακτορείο μετέδωσε ότι η Χεζμπολάχ λέει ότι στόχευσε βάση πληροφοριών του ισραηλινού στρατού κοντά στο Τελ Αβίβ. Επίσης, το νοσοκομείο Σαχέλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του, εκκενώνεται καθώς το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι κάτω από αυτό βρίσκεται αποθήκη μετρητών της Χεζμπολάχ. Λίγο αργότερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα πλήξει το λιβανέζικο νοσοκομείο Σαχέλ παρά τους προηγούμενους ισχυρισμούς ότι η Χεζμπολάχ το χρησιμοποιεί για να κρύβει χρήματα.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”



