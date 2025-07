Αντ. Ταγιάνι: Θα αναγνωρίσουμε το κράτος της Παλαιστίνης αν αυτό αναγνωρίσει το Ισραήλ

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιογράφους, τόνισε ότι «η Ιταλία είναι υπέρ της λύσης των δυο κρατών για δυο λαούς, αλλά η αναγνώριση του νέου παλαιστινιακού κράτους πρέπει να πραγματοποιηθεί συγχρόνως με την αναγνώριση -από μέρους του- του κράτους του Ισραήλ».

«Μας ενδιαφέρει η ειρήνη, όχι η νίκη του ενός επί του άλλου. Είμαστε η χώρα που υποδέχθηκε τους περισσότερους πρόσφυγες από την Γάζα», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλες σφαγές και λιμούς, ήρθε η στιγμή για μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Είμαστε φίλοι του Ισραήλ, αλλά τους είπαμε όλα αυτά», ολοκλήρωσε ο Ταγιάνι.

