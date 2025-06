Πρέσπα: Ξεκινά επίσημα το έργο του μεθοριακου σταθμού Λαιμού

Με δημόσια εκδήλωση ξεκινά η υλοποίηση του έργου «Prespa Lake Area Border Guard Station: Establishment of the border crossing point between Greece and the Republic of North Macedonia» (BorPres2) την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025 και ώρα 12:00 μ., στο Δημαρχείο Πρεσπών, στον Λαιμό.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Εσωτερικών – τομέας Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Panche Toshkovski, o υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας, Zlatko Perinski, καθώς και ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Μακεδονία Μιχάλης Ρόκας.

Στόχος του έργου είναι η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του σημείου διέλευσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του χώρου Σένγκεν, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια και την περιφερειακή ανάπτυξη στην περιοχή των Πρεσπών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει την παρουσίαση του έργου BorPres2 από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τρεις συζητήσεις σχετικά με τη νέα συνοριακή διάβαση:

1. Διασυνοριακή Συνδεσιμότητα & Συνεργασία

2. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία στη Λεκάνη των Πρεσπών

3. Προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης και της Εμπλοκής της Τοπικής Κοινωνίας

Το BorPres2, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VI-A IPA “Greece – North Macedonia 2021 – 2027” και περιλαμβάνει:

• την κατασκευή κτηρίου τελωνειακού και αστυνομικού ελέγχου στην Ελλάδα

• την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του υφιστάμενου αστυνομικού σταθμού στη Βόρεια Μακεδονία και

• τη δημιουργία και προώθηση ενός διασυνοριακού πεζοπορικού μονοπατιού που θα συνδέει τον Άγιο Γερμανό (Δήμος Πρεσπών) με το Brajchino (Δήμος Resen).

