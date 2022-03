Τουλάχιστον 300 νεκροί στα ερείπια του βομβαρδισμένου θεάτρου στη Μαριούπολη

Δύο σχεδόν εβδομάδες πέρασαν από τον βομβαρδισμό του Δραματικού Θεάτρου στη Μαριούπολη, που λειτουργούσε ως καταφύγιο για 1.300 αμάχου,ς και πλέον γίνεται λόγος ότι περίπου οι νεκροί που ανασύρθηκαν από τα ερείπια του ξεπερνούν τους τριακόσιους.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζαν εξαρχής ότι η Ρωσία πραγματοποίησε την επίθεση με πύραυλο, ο οποίος κατέστρεψε το τριώροφο κτήριο με τα έντονα αρχαιοελληνικά στοιχεία, στο οποίο οι κάτοικοι είχαν γράψει στα ρώσικα ότι αποτελούσε καταφύγιο για παιδιά.

Η Ρωσία μετά την επίθεση στις 16 Μαρτίου και τη διεθνή κατακραυγή επίμονα αρνείται ότι επιτέθηκε στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης, αν και οι επιθέσεις της σε πολλά κτίρια κατοικιών και άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν τεκμηριωθεί σε όλη τη χώρα.

«Από αυτόπτες μάρτυρες, προκύπτουν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης μετά από πλήγματα ρωσικού αεροσκάφους», έγραψε το δημαρχείο της Μαριούπολης στο κοινωνικό δίκτυο Telegram.

ΝΑ σημειωθεί ότι λόγω της έλλειψης επικοινωνιών μέχρι τώρα δεν είχε γνωστό κάποια άλλη πληροφορία, πλην της αρχικής που ένας Ουκρανός πολιτικός είχε γράψει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι το υπόγειο του κτηρίου είχε αντέξει.

😭300 people have died as a result of Russia targeting and bombing a #Mariupol Drama Theater, which was a shelter for civilians, reports the Mariupol City Council referring to witness accounts. #SaveMariupol #StopRussia pic.twitter.com/Wq2Y7kp7eW

Περίπου 1.300 άτομα είχαν καταφύγει στο Θέατρο για προστασία από τις ρωσικές επιθέσεις. Πιστεύεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος όσων βρίσκονταν στο θέατρο είχαν κρυφτεί κάτω από τη σκηνή και εγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια. H είδηση για το βομβαρδισμό ενός ακόμη καταφυγίου από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως ήταν φυσικό είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποκαλεί -για πρώτη φορά- τον Βλαντίμιρ Πούτιν, «εγκληματία πολέμου».

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022