Πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες σε Λύκειο του Νόξβιλ στο Τενεσί – Συνελήφθη ο δράστης

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Λύκειο Austin-East Magnet στο Νόξβιλ του Τενεσί, αναφέρει η αστυνομία του Νόξβιλ με ανάρτησή της στο twitter.

Μεγάλη δύναμη της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και το σχολείο αποκλείστηκε.

Αξιωματούχος πάντως ανέφερε πως η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ότι ο δράστης συνελήφθη.

Δεν είναι γνωστός ακόμα ο αριθμός των τραυματιών.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021