Περού: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πόλη 3.500 ετών

Αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας αρχαίας πόλης στην επαρχία Μπαράνκα του βόρειου Περού.

Η πόλη 3.500 ετών, με το όνομα Πένικο, φαίνεται να ήταν βασικός εμπορικός κόμβος που συνέδεε τις πρώιμες κοινότητες των ακτών του Ειρηνικού με εκείνους που ζούσαν στις Άνδεις και στη λεκάνη του Αμαζονίου.

Βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα, πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται περίπου 600 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και πιστεύεται ότι ιδρύθηκε μεταξύ 1.800 και 1.500 π.Χ. – περίπου την ίδια εποχή που οι πρώιμοι πολιτισμοί άκμαζαν στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

