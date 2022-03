Ουκρανικές πηγές: Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν λεωφορεία με αμάχους της Μαριούπολης

Ενώ η ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε τελεσίγραφο που εξέδωσε η Μόσχα για παράδοση της πόλης, τα επικοινωνιακά δίκτυα του Κιέβου καταγγέλλουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν λεωφορεία με αμάχους που είχαν εγκαταλείψει την Μαριούπολη και κατευθύνονταν στην Ζαπορίζια. Υπάρχουν τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, όπως ανακοινώθηκε.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν από drone του τάγματος Αζόφ, δείχνει αλυσιδωτές εκρήξεις με στόχους εργοστάσια που, όπως υποστηρίζει, καταστρέφονται σε αεροπορικές επιδρομές.

«Έτσι, οι κατακτητές προσπαθούν να στραγγαλίσουν την οικονομία της Ουκρανίας», επισημαίνει το τάγμα του Αζόφ σε ανάρτηση στο twitter.

Η Μαριούπολη είναι κέντρο για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, την κατασκευή βαρέων μηχανημάτων και τις επισκευές πλοίων. Τα μεγαλύτερα εργοστάσια χάλυβα της Ουκρανίας που ανήκουν στον μεταλλουργικό όμιλο της χώρας, Metinvest, βρίσκονται στην πόλη, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα ελεγχόμενα από τη Ρωσία αυτονομιστικά εδάφη στο Ντονμπάς.

Εικόνες απόλυτης καταστροφής δημοσιοποίησε για μία ακόμη φορά η αμερικανική εταιρεία Maxar, μέσω των δορυφόρων της.

Maxar has published satellite images of Irpin, Mariupol and Chernihiv as of March 21st. The shots are in order of mention. pic.twitter.com/1lTpa6wL8p

— WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) March 22, 2022