Μαραθώνιος στην έδρα του ΟΗΕ – Ξέσπασμα Ερντογάν πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΓΣ

Την παραβατικότητα της Άγκυρας έθεσε στο επίκεντρο των πυκνών διπλωματικών του επαφών στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Νέο αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας απηύθυνε ο πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται η ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το Κυπριακό και η ενημέρωση για τα ελληνοτουρκικά ήταν στην ατζέντα της συνάντησης Γκουτέρες- Μητσοτάκη την ώρα που η Τουρκία έσπασε την εικόνα αποκλιμάκωσης με παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους λίγα μίλια ανατολικά της Κρήτης.

«Υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο. Και αυτό είναι η πιστή εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Επομένως δείχνουμε στην Τουρκία πως υπάρχει τρόπος να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε επιθετική ρητορική ή σε αχρείαστη ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά μέτωπο επίθεση εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ με τις οποίες , όπως είπε οι σχέσεις δεν είναι πλέον υγιείς, ενώ απευθυνόμενος στον Τζο Μπάιντεν είπε ότι έκαναν κακή αρχή σε αντίθεση με τους τρεις προκατόχους του (Μπους, Ομπάμπα, Τραμπ).

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναχώρησε τελικά εκνευρισμένος χωρίς να πετύχει μία συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, την οποία επιθυμούσε διακαώς, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο τέθηκε ήδη στο επίκεντρο του δείπνου που είχε ο πρωθυπουργός με τον Σαρλ Μισέλ, παρουσία μεταξύ άλλων του Ζοσέπ Μπορέλ και του Αυστριακού καγκελάριου.

Η Αθήνα επέδειξε την αποφασιστικότητά της με την ανανέωση της navtex για έρευνες ανατολικά της Κρήτης, ενώ στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του χάρτη με τα τουρκικά πολεμικά πλοία που παρανόμως έφτασαν μόλις 10 ναυτικά μίλια από τις ακτές του νησιού.

Η κυβέρνηση πάντως δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του λεγόμενου «Σπιτιού της Τουρκίας».

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι ακυρώνεται η ξενάγηση Μητσοτάκη από τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο.

Τα ενεργειακά και η σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κυριαρχούν στην ατζέντα της τριμερούς μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

Την ώρα που η Τουρκία κάνει επίθεση φιλίας και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιιράτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στο νέο κτίριο των ΗΑΕ για ξενάγηση ενώ ο Νίκος Δένδιας συνομιλούσε με τον υπουργό Βιομηχανίας των Εμιράτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων, με τον πρόεδρο της Microsoft, καθώς και με αμερικανούς επενδυτές, ενώ ακολουθεί συνάντηση με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ Μένφι.

Glad to meet with heads of American Jewish Organizations. We discussed the role of Democracies in the East. Mediterranean in promoting peace & prosperity through respect for UNCLOS and Int. Law. The Greek & Jewish Diasporas are working hand in hand promoting our common interests. pic.twitter.com/dHrRDXb5oT

