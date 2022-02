Η πρώτη μάχη Ρώσων – Ουκρανών: Πέντε Ουκρανοί «σαμποτέρ» νεκροί στο ρωσικό Ροστόφ

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Αχιλλέας Πατσούκας, το σκηνικό του πολέμου πέρασε τα σύνορα και στο ρωσικό Ροστόφ, εκεί όπου μεταφέρονται και άμαχοι από την ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από πυρά έχασαν τη ζωή τους πέντε Ουκρανοί. Είναι η πρώτη μάχη μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στρατιωτών.

«Στις 5 τα ξημερώματα ομάδα Ουκρανών σαμποτέρ επιχείρησε να εισβάλει στο Ροστόφ. Εντοπίστηκε και πέντε Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν», ανακοίνωσαν ρωσικές πηγές.

Nωρίτερα, η ρωσική υπηρεσία ασφάλειας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κατεστραμμένο συνοριακό φυλάκιο στην ρωσική περιοχή Ροστόφ, το οποίο, όπως υποστηρίζει επλήγη από ουκρανική οβίδα.

Το Κίεβο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι αυτό το βίντεο δείχνει Ρωσόφωνους αυτονομιστές να επιτίθενται με πυρά όλμων σε περιοχές που ελέγχουν στο Ντονμπάς προκειμένου να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για εισβολή, την ώρα που συνεχίζεται η φυγή των κατοίκων προς τη Ρωσία.

⚡️FSB: At 9.50 in the morning, a projectile fired from Ukraine completely destroyed the border checkpoint of the Russian Federation in the Rostov region, 150 metres from the border, there were no casualties – RIA Novosti. #Donbass pic.twitter.com/FJ39bCsmWi

