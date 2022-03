Βρυξέλλες: Συνάντηση Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με Τζο Μπάιντεν για την Ουκρανία

Αύριο, 25 Μαρτίου στις 10 το πρωί, ώρα Ελλάδος, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν «για να συζητήσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», όπως ανέφερε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ στο Twitter.

Tomorrow (Friday 25 March) at 9am, President @vonderleyen will meet @POTUS Biden to discuss cooperation in the context of Russia’s invasion of Ukraine.



The bilateral meeting will be followed by a joint press statement. You can follow it live on EbS @EC_AVService.

— Eric Mamer (@MamerEric) March 24, 2022