Το 75% των ρωσικών δυνάμεων σε θέση μάχης; – CNN: « Δόθηκαν οι εντολές» για ρωσική εισβολή κατά της Ουκρανίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πλέον πιθανή ανά πάσα στιγμή τη ρωσική εισβολή, ωστόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι η διπλωματία μπορεί ακόμη να αποτρέψει «τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945», όπως δήλωσε νωρίτερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που δείχνουν ότι έχουν σταλεί εντολές σε Ρώσους διοικητές να προχωρήσουν σε επίθεση στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους τους επικαλείται το CNN.

The US has intelligence indicating that orders have been sent to Russian commanders to proceed with an attack on Ukraine, according to three sources. https://t.co/VJICwoQ1ZJ

— CNN International (@cnni) February 20, 2022