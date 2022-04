Live – γαλλικές εκλογές: Νίκη Μακρόν με 58% δίνουν οι πρώτες επίσημες εκτιμήσεις

Οι Γάλλοι αποφάσισαν για τον ένοικο των Ηλυσίων Πεδίων της προσεχούς πενταετίας. Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες εκτιμήσεις, νικητής των γαλλικών προεδρικών εκλογών είναι ο Εμανουέλ Μακρόν με ποσοστό 58% έναντι 42% της Μαρίν Λεπέν. Είναι ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που επανεκλέγεται για μια δεύτερη προεδρική θητεία εδώ και δύο δεκαετίες, όταν ο Ζακ Σιράκ είχε επανεκλεγεί το 2002 νικώντας τον πατέρα της Μαρίν Λεπέν, Ζαν Μαρί.

Η συμμετοχή των Γάλλων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών εμφανίζεται μειωμένη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα, στις 18.00 ώρα Ελλάδας το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα στοιχεία αυτά η συμμετοχή ήταν στο 63,23%, μειωμένη κατά περισσότερες από δύο μονάδες σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2017 και τον πρώτο γύρο του 2022, με την αποχή να υπολογίζεται στο 27,8-28%. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αποχές στην ιστορία των γαλλικών εκλογών.

Οι μεγάλες γαλλικές εφημερίδες καλούσαν σήμερα τους πολίτες, να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να ψηφίσουν τον απερχόμενο πρόεδρο, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση εκλογής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν θα τεθεί υπό αμφισβήτηση το μέλλον της ΕΕ και θα επιδεινωθεί η παγκόσμια κρίση.

Πολλές γαλλόφωνες εφημερίδες, εκτός Γαλλίας, άρχισαν να δίνουν στη δημοσιότητα εκτιμήσεις αποτελεσμάτων εκλογών που έγιναν χθες σε χώρες της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά στις υπερπόντιες γαλλικές περιοχές εμφανίζεται να προηγείται σημαντικά η Λεπέν, ενώ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Λατινική Αμερική εμφανίζεται να προηγείται σημαντικά ο Μακρόν.

Νωρίτερα, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα 4 γαλλικών δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν την Κυριακή στη Γαλλία και οι οποίες δημοσιεύτηκαν στη βελγική εφημερίδα La Libre. Σύμφωνα με αυτές ο Εμμανουέλ Μακρόν λαμβάνει από 55% μέχρι 58%, ενώ η Μαρίν Λεπέν μεταξύ 42% και 45% των ψήφων.

Τα συγχαρητήριά τους για την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν έδωσαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα συγχαρητήριά του για «μια σημαντική νίκη για την Γαλλία, την Ευρώπη και τη δημοκρατία», εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα γαλλικά στο twitter.

Οι πρωθυπουργοί του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο, του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ και της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Μακρόν για την εκλογή του. Ο τελευταίος έγραψε μάλιστα στο Twitter ότι «ανυπομονεί» να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία τους στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Mε γραπτή δήλωσή του, θέλησε να συγχαρεί τον Μακρόν o Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι:

«Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές είναι μια θαυμάσια είδηση για όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία και η Γαλλία συνεργάζονται, μαζί με όλους τους άλλους εταίρους, για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, συνεκτικότερης, δικαιότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανής να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να ξεπεραστούν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, αρχίζοντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ιταλική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θέλουμε να συγχαρούμε, με τον θερμότερο δυνατό τρόπο, τον πρόεδρο Μακρόν. Είμαστε έτοιμοι -από αυτή κιόλας την στιγμή- να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με αποφασιστικό και φιλόδοξο τρόπο, υπέρ των χωρών μας και όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

«Eυτυχής που θα συνεχίσει να συνεργάζεται» μαζί του, τονίζοντας ότι η Γαλλία είναι μία από τις «στενότερες συμμάχους» της χώρας του, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

«Συγχαρητήρια Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή σας στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Γαλλία είναι ένας από τους στενότερους και σημαντικότερους συμμάχους μας. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού σε θέματα-κλειδιά για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο» ανέφερε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter, στα γαλλικά.

Félicitations à @EmmanuelMacron pour votre réélection à la Présidence de la République Française. La France est l’un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets-clés pour nos deux pays et pour le monde.

