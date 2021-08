Αγωνία για την αερογέφυρα απεγκλωβισμού από την Καμπούλ – Επιδρομή των ΗΠΑ κατά της ISIS

Aεροπορική επίθεση με drone εξαπέλυσαν χθες οι ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στο ανατολικό Αφγανιστάν, μία ημέρα μετά την τρομοκρατκή επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί στρατιώτες και δεκάδες Αφγανοί άμαχοι, με τον απολογισμό να υπερβαίνει τους 170 νεκρούς.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε στην επαρχία Νανγκαχάρ, ανατολικά της Καμπούλ. Δεν διευκρίνισε αν ο στόχος συνδεόταν με την επίθεση στο αεροδρόμιο. «Οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι εξολοθρεύτηκε σχεδιάστής επιθέσεων. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ αμάχων», ανακοινώθηκε.

Η εξτρεμιστική οργάνωση του “Ισλαμικού κράτους του Χορασάν”, ήταν αυτή που αιματοκύλισε το αεροδρόμιο της Καμπούλ και προκάλεσε εκατόμβη νεκρών.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ ζήτησε από Αμερικανούς υπηκόους να φύγουν «αμέσως» από την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας σε προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας, την επομένη της επίθεσης.

Περίπου 5.500 άνθρωποι παραμένουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον παραδέχτηκε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αδυνατούν να απεγκλωβίσουν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όλους τους Αφγανούς που δικαιούνται μετεγκατάσταση, αλλά διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν «τα αδύνατα -δυνατά».

Η γιγαντιαία επιχείρηση αερομεταφοράς ανθρώπων έχει μέχρι στιγμής επιτρέψει την απομάκρυνση από το Αφγανιστάν περισσότερων από 100.000 αλλοδαπών και Αφγανών.

Ελάχιστες ώρες μετά τις εικόνες φρίκης από την τρομοκρατική επίθεση, εκατοντάδες άμαχοι επέστρεψαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ελπίζοντας σε μια θέση στις τελευταίες πτήσεις αναχώρησης.

