Η διάβρωση απειλεί τις ακτές της Πιερίας

Οι επιφανειακές και υπόγειες διεργασίες, όπως η ροή υδάτων, ο αέρας, αλλά και ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν την διάβρωση των ακτών, φαινόμενο που αγγίζει επικίνδυνα τις παραλίες της Πιερίας.

Η διάβρωση των ακτών δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, αλλά επιδρά στην μεγέθυνση του φαινομένου, σημειώνει ο Γιώργος Τσακούμης, πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ΤΚΜ.

Η φυσική διάβρωση εξελίσσεται ταχύτερα σε επιφάνειες με μεγάλη κλίση και προκαλείται από την βροχή, τις καταιγίδες, την ταχύτητα του ανέμου, την θάλασσα ή την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, που αποσαρθρώνουν τα υλικά.

Διαφορετικές περιπτώσεις, καταγράφονται σε ακτές κολύμβησης όπου μειώνεται το εύρος της αμμουδιάς και μετά από χρόνια καθίστανται αγνώριστες με πετρώδεις. Σε ακτές βραχώδεις, τότε έχουμε κατολισθήσεις και κινδυνεύουν παράκτιες κατασκευές, σημειώνει ο κ. Τσακούμης.

Η γη αλλάζει καθημερινά. Τα ποτάμια κατεβάζουν συνεχώς φερτά υλικά και αυξάνεται η ακτή, ενώ σε άλλες περιοχές μειώνεται. Παράκτια διάβρωση είναι η διάσπαση και η απομάκρυνση υλικών από την θάλασσα, που προκαλείται από μεγάλα δυνατά κύματα, ενώ με την εναπόθεση υλικά μεταφέρονται από την θάλασσα και εναποτίθενται στις ακτές.

Έργα προστασίας των ακτών, με βυθομετρήσεις για το τοπογραφικό υπόβαθρο κάθε περιοχής πραγματοποιούνται από την περιφέρεια.

Εάν οι δήμοι ωριμάσουν και κατασκευάσουν μελέτες που να δείχνουν τις πιο ευάλωτες από την διάβρωση ακτές, οι ιδιώτες θα αποφεύγουν μελλοντικά να κτίσουν κατοικίες ή κάποια επιχείρηση σε αυτές τις περιοχές και να χάσουν τις περιουσίες τους, σύμφωνα με τον κ. Τσακούμη.

Η περιφέρεια δημιούργησε ένα παρατηρητήριο που καταγράφει καθημερινά και δορυφορικά όλες της ακτές. Όπως λέει ο κ. Τσακούμης, η αντιπεριφέρεια και ο δήμος Κατερίνης έχουν ευαισθητοποιηθεί εδώ και χρόνια και συντάσσουν ανάλογες μελέτες. Με εργαλείο την ακτομηχανική εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της ακτογραμμής, γίνεται βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση, μελετάται η θραύση των κυμάτων σε μια ακτή, η ανύψωση κύματος και τα παράκτια ρεύματα που μεταφέρουν τα ιζήματα, δηλαδή την άμμο που υπάρχει στον πυθμένα.

Συνήθως επιχειρείται η επαναπλήρωση μιας ακτής με άμμο, αλλά είναι προσωρινή λύση, αφού σύντομα θα την τραβήξει η θάλασσα και παράλληλα προκαλεί πρόβλημα σε κάποια άλλη ακτή από όπου λαμβάνεται η άμμος.

Η παραλία της Κατερίνης είναι εκτεθειμένη κυρίως σε ανέμους από ανατολική έως νοτιοανατολική διεύθυνση που σε εντάσεις άνω των πέντε Μποφόρ προκαλούν κυματισμούς με ύψος κυμάτων που ξεπερνούν τα δύο μέτρα. Σε οποιαδήποτε παραλία κατασκευάζονται φράγματα για την προστασία των ακτών, είναι ένα μέτρο σχετικά βιώσιμο ανάλογα με την άνοδο των υδάτων της θάλασσας, ως αποτέλεσμα του λιωσίματος των παγετώνων.

Σύμφωνα με μελέτες η μέση θαλάσσια στάθμη θα αυξηθεί πάνω από ένα μέτρο έως το 2100 σε σχέση με την στάθμη της περιόδου 1980-1999. Τα ακραία φαινόμενα θα ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες, με κατακρημνίσεις μη συνεκτικών και αποσαρθρωμένων εδαφών, με τις απορροές των ποταμών, σε πολλές παράκτιες περιοχές, καθώς και με την αυξανόμενη θέρμανση του πλανήτη. Τα δεδομένα είναι περισσότερο από ανησυχητικά.

Η Μεσόγειος ως κλειστή θάλασσα δεν υφίσταται τόσο μεγάλες πιέσεις, πολύ δε περισσότερο το Αιγαίο, που είναι προστατευμένο, λόγω της γεωμορφίας του, από τις χερσονήσους της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ακτές του δεν θα επηρεαστούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι ακτές είναι οι πλέον δυναμικές κοινωνικοοικονομικά περιοχές του πλανήτη, χαρακτηριζόμενες από μεγάλη και ταχύτατη ανάπτυξη, με συνέπεια την ολοένα αύξηση πληθυσμών, υποδομών και δραστηριοτήτων σε παράκτιες πλημμύρες.

Για την Ελλάδα, η περιβαλλοντική και κοινωνικο-οικονομική σημασία της παράκτιας ζώνης είναι τεράστια, αφού περικλείει πολλά παράκτια προστατευόμενα οικοσυστήματα, αλλά το σημαντικότερο συγκεντρώνει το 70% του πληθυσμού, το 80% της βιομηχανίας και το 90% του τουρισμού της Ελλάδας.

Το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών δεν είναι μόνο περιβαλλοντικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και εθνικού. Οι όποιες αλλαγές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην νησιωτική ακτογραμμή, που αποτελεί τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος, τα οποία καθορίζονται μέσω διεθνών συμβάσεων για την υφαλοκρηπίδα, τα χωρικά ύδατα, τις συνεχόμενες και αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και τις περιοχές αλιείας.[1]

Η Αφρική βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ακτές της δέχονται τα κύματα δυο ωκεανών, του Ατλαντικού και του Ινδικού.

Στην βόρεια Σενεγάλη, ένα θαλάσσιο φράγμα υψώνεται με την ελπίδα να συγκρατηθεί η διάβρωση των ακτών.[2]

Στον Μαυρίκιο, υπάρχουν φόβοι ότι όλες οι παραλίες της χώρας μπορεί να εξαφανιστούν σε 50 χρόνια.[3]

