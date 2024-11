Άνοιξαν οι κάλπες στις ΗΠΑ – Πώς εξελίσσεται η διαδικασία – Τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του ΕΡΤΝews

Τα εκλογικά τμήματα στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ανοιχτά από τις 13:00 ώρα Ελλάδας (06:00 τοπική ώρα) και 80 εκατομμύρια ψηφοδέλτια έχουν ήδη κατατεθεί με τη διαδικασία της πρόωρης ψηφοφορίας ή της επιστολικής ψήφου. Ωστόσο η προσέλευση στις πρόωρες εκλογές είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2020, κι αυτό έχει τη σημασία του, σύμφωνα με τους αναλυτές που ομόφωνα προειδοποιούν για την πλέον κρίσιμη αλλά και απρόβλετη αναμέτρηση από το 1960.

«Τέσσερα χρόνια πριν πέσαμε για ύπνο στην Ελλάδα με την σχετική βεβαιότητα ότι ο Τραμπ θα επανακάμψει στο Λευκό Οίκο και τελικά το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, δηλαδή πρωινές ώρες Ουάσιγκτον της Τετάρτης, φάνηκε ότι η πλάστιγγα έγειρε υπέρ του Τζο Μπάιντεν», υπενθυμίζει ο Απόστολος Μαγγιριάδης που ήμερα και αύριο θα παρουσιάσει απευθείας από την Ουάσινγκτον το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 18:00. «Γύρω στη μία με δύο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος οι κάλπες θα κλείσουν και τα αμερικάνικα δίκτυα να δώσουν τις προβλέψεις τους, αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχουν exit polls, αλλά ειδικοί αλγόριθμοι οι οποίοι υπολογίζουν με βάση τα πρώτα αποτελέσματα σε κάθε πολιτεία ποιος τελικά θα κατακτήσει τον απαραίτητο αριθμό των εκλεκτόρων με όριο τους 270».

Δύο τετράγωνα από το Λευκό Οίκο και ώρα 3 το πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Φάνης Παπαθανασίου σε ζωντανή σύνδεση παραθέτει το κλίμα ακραίας πόλωσης, τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τη σειρά με την οποία κλείνουν οι κάλπες ανά Πολιτεία:

Στις δυτικές πολιτείες, στην Καλιφόρνια, αποτελέσματα αναμένονται από τις 2 ώρα Ελλάδας ( 20.00 ΗΠΑ).

αποτελέσματα αναμένονται από τις 2 ώρα Ελλάδας ( 20.00 ΗΠΑ). Στις 4 τα ξημερώματα όλα τα βλέμματα θα στραφούν στη Τζώρτζια , που είναι μεταξύ των 7 αμφίρροπων Πολιτειών.

όλα τα βλέμματα θα στραφούν στη , που είναι μεταξύ των 7 αμφίρροπων Πολιτειών. Ακολουθεί η Βόρεια Καρολίνα

και από τις 3.30 ώρα Ελλάδας στο προσκήνιο έρχονται η Πενσυλβάνια, που κατά παράδοση «δείχνει τον πρόεδρο»,το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν.

Η Κάμαλα Χάρις πρέπει να διανύσει μεγάλη απόσταση, αναφέρει ο Φάνης Παπαθανασίου εξηγώντας ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών για να επικρατήσει πρέπει σίγουρα να κερδίσει το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, ενώ ο Τραμπ αρκεί να κερδίσει τη μία από αυτές, γιατί είναι πολύ καλά σε άλλες πολιτείες. Δημοσκοπικά σε εθνικό επίπεδο η Καμάλα Χάρις έχει ένα προβάδισμα μιας μονάδας, αλλά σε αυτές τις πολιτείες υστερεί.

Εκλογικά τμήματα έχουν μετατραπεί σε φρούρια, τουλάχιστον τρεις πολιτείες, αυτή της Ουάσινγκτον, της Νεβάδα και του Όρεγκον, έχουν κινητοποιήσει τους εφέδρους της Εθνοφρουράς, άλλες επιτηρούνται από drones και ελεύθεροι σκοπευτές έχουν αναπτυχθεί στις στέγες. Μέλη των εφορευτικών επιτροπών έλαβαν ειδική εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μάνικας πυρόσβεσης για απώθηση εισβολέων. Στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, μεταλλικοί φράκτες περιβάλλουν το Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο και άλλες ευαίσθητες τοποθεσίες. Εντυπωσιακός αριθμός καταστημάτων στο κέντρο της πόλης έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με σανίδες, όπως όταν πλησιάζει τυφώνας.

Η Κάμαλα Χάρις χαρακτήρισε τον αντίπαλό της «φασίστα». Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει πως η αντίπαλός του είναι «ηλίθια» και πως θα «καταστρέψει» τη χώρα. Η συνέχεια παραμένει άγνωστη.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν ισοπαλία στην 60χρονη δημοκρατική αντιπρόεδρο και τον 78χρονο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, τουλάχιστον στις επτά κρίσιμες πολιτείες, που θα δώσουν τον επαρκή αριθμό εκλεκτόρων για το όριο των 270 σε σύνολο 538.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναγνώρισε ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, μετά τις οποίες οι υποστηρικτές του επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Δηλώνοντας ότι θα χάσει μόνο με νοθεία, έχει θέσει τη βάση για μια νέα αμφισβήτηση του αποτελέσματος, κατηγορώντας στη μια προεκλογική συγκέντρωσή του μετά την άλλη τους δημοκρατικούς ότι «κλέβουν σαν διάβολοι». Και το στρατόπεδο των Δημοκρατικών λέει πως «περιμένει» ότι ο ρεπουμπλικανός θα δηλώσει πρόωρα νικητής, όπως είχε κάνει και το 2020.

Η ψήφος του «μεσονυκτίου»

Μεσάνυχτα ψήφισαν κατά παράδοση οι έξι κάτοικοι του Ντίξβιλ Νοτς, ενός χωριού χαμένου στα δάση του Νιου Χάμσαϊρ στα βορειοανατολικά σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά κι έδωσαν το «προφητικό» κατά πολλούς εκλογικό αποτέλεσμα της ισοψηφίας. Μεταξύ των τριών ψηφοφόρων υπέρ της Κάμαλα Χάρις, ο ένας δήλωσε ότι απαρνήθηκε το ρεπουμπλικανικό κόμμα γιατί «ο Τραμπ ζητά την υποταγή μας ενώ η Χάρις υπόσχεται υποταγή σε εμάς». Ακριβώς στις 13΄.00 ώρα Ελλάδος άνοιξαν οι κάλπες στο Βερμόντ.

ΝBC: Αδιέξοδο με 49% έκαστος

Η προεκλογική εκστρατεία που σημαδεύτηκε με την ξαφνική είσοδο της αντιπροέδρου στη θέση του Τζο Μπάιντεν τον Ιούλιο, καθώς και από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου, κλείνει με τη δημοσκόπηση του NBC που επιμένει πώς θα είναι η πλέον αμφίρροπη εκλογική μάχη από το 1960.

Κανείς δεν μπορεί να πάρει σοβαρά τις δημοσκοπήσεις, μεταδίδει το BBC, με σχόλιο ότι οι δύο υποψήφιοι είχαν εκ διαμέτρου αντίθετα προεκλογικά συνθήματα κι όμως συμπίπτουν στα ποσοστά. Η Κάμαλα Χάρις πρόταξε τη μάχη κατά της ακρίβειας και το δικαίωμα στις αμβλώσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τις φορολογικές περιοκπές αλλά και το κλείσιμο των συνόρων σε μετανάστες, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο.

Χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο του New Yorker που δείχνει το Άγαλμα της Ελευθερίας να ακροβατεί.

Ανατροπή και στην Αϊόβα

Η Αϊόβα δεν έχει θεωρηθεί αμφίρροπη πολιτεία στην προεδρική κούρσα. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ κέρδισε με οκτώ μονάδες το 2020 και διατηρεί προβάδισμα τουλάχιστον τεσσάρων μονάδων. Σάλο προκάλεσε ωστόσο μία δημοσκόπηση που δείχνει την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να προηγείται στην Αϊόβα κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και την οποία εκλογολόγοι, χαρακτήρισαν εξίσου «προφητική».

Για την τελευταία της προεκλογική συγκέντρωση, στην οποία σύμφωνα με το προεκλογικό της επιτελείο μετείχαν 30.000 άνθρωποι, η Χάρις είχε επιλέξει προσεκτικά το σκηνικό. Ευφορία και αισιοδοξία επικράτησε στην φιέστα των Δημοκρατικών στην κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνια, με την οποία η Κάμαλα Χάρις ολοκλήρωσε την προεκλογική της εκστρατεία. Ο Ρίκι Μάρτιν, η Λεέιντι Γκαγκα, η Κέιτι Πέρι, καθώς και η Όπρα Γουίνφρι, ένωσαν τις φωνές τους με την υποψήφια των Δημοκρατικών κάνοντας κάλεσμα στη νεολαία.

Μίλησε στην Φιλαδέλφεια, λίκνο της αμερικανικής δημοκρατίας, από σημείο που έχει απαθανατιστεί στην ταινία «Rocky», μιλώντας για «σύμβολο γι’ αυτούς που θεωρούνται χαμένοι αλλά συνεχίζουν ως τη νίκη».

Αισιοδοξία επικράτησε και στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην επίσης κρίσιμη εκλογικά πολιτεία του Μίσιγκαν. Ο δισεκατομμυριούχος έπαιξε και πάλι σ’ αυτή την προεκλογική εκστρατεία την ίδια παρτιτούρα που είχε παίξει το 2016 και το 2020, εμφανιζόμενος ως ένας αντισυστημικός υποψήφιος που βρίσκεται κοντά στο λαό, ο μόνος ικανός να σώσει μια χώρα που καταστρέφεται, σύμφωνα με τον ίδιο, από τους μετανάστες κι ένα καλπάζοντα πληθωρισμό.

