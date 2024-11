ΗΠΑ: Η εκστρατεία της Χάρις προειδοποιεί πως ίσως χρειαστούν «μέρες» για να γίνει σαφές το αποτέλεσμα – «Να μη σπείρει την αμφιβολία» ο Τραμπ

Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλας Χάρις προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως τα οριστικά αποτελέσματα των σημερινών προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ ενδέχεται να μη γίνουν γνωστά παρά έπειτα από «ημέρες», προειδοποιώντας το στρατόπεδο του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον κάθε προσπάθειας με σκοπό να «σπείρει την αμφιβολία και το χάος» όσον αφορά την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Οι κάλπες θα ανοίξουν σε μερικές ώρες στο σύνολο της επικράτειας των ΗΠΑ, ωστόσο πάνω από 75 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν επιστολικά ή σε εκλογικά κέντρα όπου τους δινόταν η δυνατότητα εκ των προτέρων, ειδικά σε επτά πολιτείες-κλειδιά που θα κρίνουν αν θα είναι η αντιπρόεδρος ή ο πρώην πρόεδρος που θα καταλαμβάνει στο Οβάλ Γραφείο από την 20ή Ιανουαρίου.

