Το NINA / where are you my de@r? της Ειρήνης Φαναριώτη επιστρέφει για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Αργώ

Από την Τετάρτη 7 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία με αλλεπάλληλα sold out, η παράσταση NINA / where are you my de@r?, σε κείμενο, σκηνοθεσία και ερμηνεία της Ειρήνης Φαναριώτη, επιστρέφει για 6 μόνο βραδιές στο Θέατρο Αργώ.

Το πολυσυζητημένο one woman show καταγράφει με χιούμορ, συγκίνηση και αυθεντικότητα την εσωτερική διαδρομή μιας γυναίκας που, έχοντας περάσει τα 30, βρίσκεται στο μεταίχμιο επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Η Στέλλα, η ηρωίδα του έργου, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσδοκίες και τις ματαιώσεις, παλεύοντας καθημερινά με την ανάγκη για αποδοχή, την πίεση της μητρότητας, τον φόβο της μοναξιάς και τον πόνο της απώλειας.

Εμπνευσμένο από πραγματικές καταστάσεις, το NINA / where are you my de@r? ξεχώρισε από την πρώτη του παρουσίαση, συστήνοντας στο θεατρικό κοινό την Ειρήνη Φαναριώτη ως δημιουργό με ιδιαίτερη φωνή. Η παράσταση πλαισιώνεται από ζωντανά μουσικά ιντερμέδια και έντονο χιουμοριστικό στοιχείο, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο σκηνικό αφήγημα που μιλά με ειλικρίνεια και τόλμη για όσα συνήθως σωπαίνουμε.

Η θεατρική επιτυχία συνοδεύτηκε και από την έκδοση του έργου σε βιβλίο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Κάππα Εκδοτική. Η παρουσίαση της έκδοσης έγινε την Τετάρτη 5 Μαΐου στο βιβλιοπωλείο της Κάππα, με τη συμμετοχή ανθρώπων από τον χώρο της τέχνης, της δημοσιογραφίας και της ψυχικής υγείας.

INFO

Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15, Μεταξουργείο

Από Τετάρτη 7 Μαΐου – Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00

Εισιτήρια: 15€ (κανονικό), 12€ (μειωμένο)

Προπώληση: more.com

Τηλ.: 210 5201684

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Ειρήνη Φαναριώτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Γεωργακοπούλου

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Χαράλαμπος Νικολάου

Κίνηση: Κορίνα Κόκκαλη

Μουσική Σύνθεση: Gary Salomon

Βίντεο: Βασίλης Αντωνόπουλος

Φωνή: Παναγιώτης Γαβρέλας

Φωτογραφίες αφίσας: Θάνος Μήλιος

Makeup artist: Κάλλη Πολυζοπούλου

Παραγωγή: Terre de Semis Theatre Group

Ευχαριστίες: Παναγιώτης Φουρτούνης, Θανάσης Μαροσούλης

