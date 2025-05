Συνάντηση Γεραπετρίτη με πρέσβεις Βιετνάμ, Ινδονησίας, Ταϊλάνδης και Φιλιππινών – Στο επίκεντρο εμπόριο, θαλάσσια ασφάλεια και πολιτισμός

Με τους πρέσβεις των χωρών μελών της Επιτροπής του ASEAN, δηλαδή Βιετνάμ, Ινδονησίας, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνων, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνεργασία και η ενίσχυση των σχέσεων στους τομείς του εμπορίου, της θαλάσσιας ασφάλειας, του πολιτισμού και του τουρισμού.

📍@GreeceMFA

FM George Gerapetritis met tdy w/ the Ambassadors 🇻🇳🇮🇩🇹🇭🇵🇭 of @ASEAN Committee in Athens



Agenda focused on trade, maritime security, tourism, culture, #ASEAN–#EU interregional coop. Views were exchanged on civil protection & humanitarian disaster management. pic.twitter.com/gWTTO3STVd