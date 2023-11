Γίνεται «του Έλβις» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας (Red Sea IFF) ανακοίνωσε την πλήρη κριτική επιτροπή για την έκδοση του 2023, το οποίο θα βρίσκεται υπό την προεδρία του πολυβραβευμένου σεναριογράφου, σκηνοθέτη και παραγωγού Μπαζ Λούρμαν (Elvis, Moulin Rouge!). Την κριτική επιτροπή θα αποτελέσουν οι ακόλουθοι: ο Σουηδοαμερικανός ηθοποιός Joel Kinnaman (Silent Night, For All Mankind, Suicide Squad), η υποψήφια για Βραβείο BAFTA ηθοποιός Freida Pinto (Slumdog Millionaire, Knight of Cups), η Αιγύπτια ηθοποιός Amina Khalil (Grand Hotel, Eugenie Nights) και η ισπανίδα ηθοποιός Paz Vega (Sex and Lucía, The OA). Την επιτροπή των ταινιών μικρού μήκους απαρτίζουν οι: Hana Alomair, Assad Bouab, Fatih Akin.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ιδρύματος Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας Shivani Pandya Malhotra, δήλωσε: «Έχουμε μια ομάδα τεράστιου ταλέντου στη φετινή κριτική επιτροπή, που εκπροσωπεί μερικούς από τους κορυφαίους δημιουργούς του κινηματογράφου από όλες τις γωνιές του κόσμου – και είμαστε ενθουσιασμένοι που τους «συλλέξαμε» στην Τζέντα για να συμμετάσχουν στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε την ισχυρότερη σύνθεση προγράμματος από κάθε άλλη χρονιά, οπότε θα είναι και δύσκολη η διαδικασία να βραβεύσουμε τους νικητές ανάμεσα σε μια ξεχωριστή χρονιά κινηματογράφου […]».

Το βραβείο Ερυθράς Θάλασσας αντιπροσωπεύει την ακλόνητη επιθυμία του φεστιβάλ να στεφθεί η δημιουργικότητα στον κινηματογράφο επιλέγοντας μια ετήσια λίστα τιμημένων προσωπικοτήτων του κινηματογραφικού χώρου που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορίας του κινηματογράφου όπως το γνωρίζουμε σήμερα και το απαθανάτισαν στις καρδιές των μαζών. Το βραβείο εκφράζει μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση από την πλευρά του φεστιβάλ για όσους έχουν συνεισφέρει στην κινηματογραφία σε όλο τον κόσμο. Οι φετινοί τιμώμενοι θα είναι οι ακόλουθοι: Ranveer Singh, Diane Kruger και Abdullah Al-Sadhan.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του IFF της Ερυθράς Θάλασσας Mohammed Al-Turki, δήλωσε: «Φέτος τιμούμε τον Ranveer Singh, πρωτεργάτη του Ινδικού κινηματογράφου. Η Diane Kruger, η οποία μας παρέδωσε μια σειρά από αξέχαστους χαρακτήρες από την Ελένη της Τροίας στην Bridget von Hammersmark του Tarantino και μας επηρέασε με την ισχυρή της ερμηνεία της στο «Μαζί ή Τίποτα» του Fatih Akin [σ.σ. ταινία που γυρίστηκε και στην Ελλάδα]. Επίσης ο εξαιρετικά αγαπημένος Abdullah Al-Sadhan που υπήρξε βασικός πυλώνας της Σαουδικής ψυχαγωγίας μέσω του «Tash ma Tash» για δύο δεκαετίες […]. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αναγνωρίζουμε κάθε μία από τις ποικίλες και βαθιές συνεισφορές τους στον κινηματογράφο και τους έχουμε μαζί μας για την τρίτη μας έκδοση».

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας θα διαρκέσει από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου και ξεκινά με την παγκόσμια πρεμιέρα του τέλειου δείγματος του Σαουδικού φανταστικού ρομαντισμού, το «HWJN» (2023), σε σκηνοθεσία Yasir Al Yasiri, ως το γκαλά της βραδιάς έναρξης του 2023. Η βραδιά των Βραβείων του Φεστιβάλ θα φτάσει σε ένα συναρπαστικό τέλος με την πρεμιέρα της βιογραφίας του «Ferrari» (2023), από τον υποψήφιο για Όσκαρ Michael Mann και με πρωταγωνιστές τους Adam Driver και την Penelope Cruz. Τέλος, σε μια ειδική προβολή, το κοινό θα μπορέσει να δει το «The Boy and The Heron» (2023) [για το οποίο σας έχουμε γράψει αναλυτικό κείμενο στο παρελθόν] από την σεβάσμια ιδιοφυΐα του Studio Ghibli, Hayao Miyazaki.

