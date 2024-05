«A Sunset in Greece»: Η ιστορική συναυλία – ύμνος του Γιώργου Περρή για την Ελλάδα από τον ΕΟΤ διαθέσιμη στο Ertflix

Ο Γιώργος Περρής έγραψε πρόσφατα ιστορία όταν βρέθηκε στους πρόποδες του αρχαίου ναού της Αφαίας στην Αίγινα για μία εμφάνιση που κινηματογραφήθηκε και ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου.



Ο ναός της Αφαίας, ένα από τα αρχαία αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου και το πρότυπο του Ικτίνου και του Καλλικράτη για την Ακρόπολη των Αθηνών, έγινε το ιδανικό σκηνικό για μία αληθινά μαγική βραδιά.



Την ώρα που ο ήλιος δύει στο Αιγαίο, ο Γιώργος Περρής ερμηνεύει τραγούδια από τη δισκογραφία του όπως τα “Καρδιά Κοίτα”, “Όλα ένα” και “I Will Wait For You”, αλλά και διαχρονικά διαμάντια της παγκόσμιας μουσικής, όπως τα “I Have A Dream” των Abba, “Somewhere” του Leonard Bernstein ή “Papa, can you hear me” του Michel Legrand.



Εκλεκτοί του καλεσμένοι σε αυτή την ανεπανάληπτη βραδιά μπροστά στον αρχαίο ναό βρέθηκαν οι φίλοι και συνοδοιπόροι του, η αγαπημένη συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο σπουδαίος τενόρος Μάριος Φραγκούλης.



Η συναυλία, που είναι μία ωδή στον Ελληνικό πολιτισμό, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και τη φυσική ομορφιά της χώρας, μαγνητοσκοπήθηκε στο χώρο μετά από ειδική άδεια από τον ΕΟΤ. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό, με τον Γιώργο Περρή να είναι ένας άξιος πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού, ένας οδηγός στη χώρα των θεών και των μύθων που ενέπνευσαν την ανθρωπότητα και των ιδεών που γέννησαν τον Δυτικό πολιτισμό.



Η ελληνική υπερπαραγωγή που συγκίνησε το κοινό προβλήθηκε στο τηλεοπτικό κανάλι PBS, ξεπερνώντας τους 120 εκατομμύρια τηλεθεατές σε διάστημα δύο ετών, ενώ ο ΕΟΤ χρησιμοποίησε αποσπάσματα από αυτό το live για την προώθηση της χώρας μας στο εξωτερικό.



«A Sunset in Greece» Μία αξέχαστη συναυλία στην καρδιά του Αιγαίου που συνδέει το χτες με το σήμερα με όχημα τη μελωδία και την αγάπη για τον πολιτισμό.

Δείτε τη συναυλία στο Ertflix εδώ



Ακούστε την ζωντανή ηχογράφηση εδώ

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος