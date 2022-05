Κομισιόν: Πακέτο 300 δισ. για ενεργειακή απεξάρτηση από την Ρωσία – Τι προβλέπει

Την διάθεση 300 δισ. ευρώ για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, ως απάντηση σε αρκετούς μήνες εξαιρετικά υψηλών και ασταθών τιμών ενέργειας, η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά πρόσθετων βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας και την αντιμετώπιση πιθανών διακοπών του εφοδιασμού από τη Ρωσία. Παρουσιάζει επίσης μια σειρά από περιοχές όπου ο σχεδιασμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να βελτιστοποιηθεί, καθιστώντας την κατάλληλη για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και πιο ανθεκτική σε κραδασμούς τιμών, προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές και παρέχοντας οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια.

We know that when Europe acts together, it has more clout.



The EU government leaders agreed to set up a platform for the joint purchase of gas, LNG and hydrogen.



→ Under #REPowerEU we propose a joint procurement mechanism and joint outreach to supplying countries.

