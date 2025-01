Ο Τραμπ απαντά στην κριτική του Μασκ για την επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη: «Μισεί έναν από τους ανθρώπους της επιχείρησης»

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να καλύψει τον Ίλον Μασκ, στην έντονη κριτική που είχε ασκήσει στο σχέδιο του νέου Προέδρου για επενδύσεις ύψους 500 δισ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν τον ενοχλούσε η κριτική του Μασκ για το έργο τεχνητής νοημοσύνης. «Οχι. Μισεί έναν από τους ανθρώπους της επιχείρησης», απάντησε ο Τραμπ. «Οι άνθρωποι της επιχείρησης είναι πολύ, πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Συμβαίνει όμως ο Έλον να μισεί έναν από αυτούς. Έχω επίσης ορισμένες αποστροφές προς ορισμένους ανθρώπους», συνέχισε ο Τραμπ.

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του Μασκ για ανεπαρκή χρηματοδότηση, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά ξέρετε, βάζουν τα χρήματα. Η κυβέρνηση δεν βάζει τίποτα, αυτοί βάζουν τα χρήματα. Είναι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, οπότε ελπίζω να το κάνουν».

Ένας σύμβουλος του Τραμπ αναρωτήθηκε αν το περιστατικό θα οδηγούσε σε ρήξη μεταξύ Τραμπ και Μασκ, ο οποίος ηγείται του σχεδίου του Τραμπ για τον εξορθολογισμό της κυβέρνησης. «Το τέλος μπορεί να είναι κοντά», είπε ο σύμβουλος, τον οποίο επικαλείται το Reuters χωρίς να τον κατονομάσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το OpenAI, ο δημιουργός των ChatGPT, SoftBank και Oracle θα δημιουργήσει μια κοινοπραξία με την ονομασία Stargate, η οποία, όπως είπε, θα δημιουργήσει κέντρα δεδομένων και θα δημιουργήσει περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SoftBank, Masayoshi Son, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, και ο Πρόεδρος της Oracle, Larry Ellison, βρέθηκαν μαζί με τον Trump στον Λευκό Οίκο για την έναρξη του έργου.

Σε μια ανάρτηση στο ‘X” την Τετάρτη, ο Έλον Μασκ εξέφρασε αμφιβολίες ότι η ομάδα μπορεί να συγκεντρώσει τα ανακοινωθέντα κεφάλαια για το έργο. «Στην πραγματικότητα δεν έχουν τα χρήματα», είπε ο Μασκ. «Η SoftBank έχει ασφαλισμένα πολύ κάτω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια». «Το γνωρίζω από μια αξιόπιστη πηγή», είπε ο Μασκ.

