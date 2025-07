Ο Ιταλικός κολοσσός τροφίμων Ferrero αγοράζει την Αμερικανική Kellogg έναντι 3,1 δισ. δολαρίων

Ο Ιταλικός κολοσσός τροφίμων Ferrero, γνωστός για τις καραμέλες Tic Tac και για τις σοκολάτες όπως τα Ferrero Rocher αλλά και την Nutella, προέβη σε αγορά του Αμερικανικού κολοσσού των δημητριακών WK Kellogg.

Η τιμή είναι 3,1 δισ. Δολαρίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω των μετοχών, τιμής 23 δολαρίων έκαστος και που πληρώθηκαν μετρητοίς.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση η οποία λαμβάνει χώρα ύστερα από μήνες αστάθειας της Αμερικανικής εταιρείας, αλλά και στο πλαίσιο διαφοροποίησης της ποικιλίας προϊόντων της Ferrero.

Ferrero Rocher chocolates and Froot Loop cereals could soon make a tasty combination. Ferrero is close to acquiring WK Kellogg, according to a Reuters source https://t.co/U7H9kFeQii pic.twitter.com/wwWgdZHaKj