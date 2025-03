«Χιονάτη»: Αντιστροφή της αρνητικής εικόνας… σε υψηλούς τόνους

Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας live-action ταινίας «Χιονάτη» της Disney, αντιμετώπισε σημαντικές αρνητικές αντιδράσεις από τους χρήστες των Social Media. Στην πλατφόρμα του YouTube, το τρέιλερ συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο αρνητικές ψήφους (dislikes), ενώ τα σχόλια ήταν γεμάτα πικρία και αρνητισμό.

Συνοψίζοντας την επιχειρηματολογία του κοινού αναγνωρίσαμε τα παρακάτω:

Αρκετοί εξέφραζαν δυσαρέσκεια για την επιλογή της Λατίνας ηθοποιού Rachel Zegler (Ρέιτσελ Ζέγκλερ) στον ρόλο της Χιονάτης, θεωρώντας ότι δεν ταίριαζε με την παραδοσιακή εικόνα της ηρωίδας, και ότι ο αποκλειστικός λόγος που έγινε ήταν η συμπερίληψη.

Το τρέιλερ επικρίθηκε για την υπερβολική χρήση ψηφιακών εφέ (CGI), με κάποιους να το χαρακτηρίζουν ως «χασμωδία του CGI».

Οι νάνοι έμοιαζαν να στηρίζουν την εικόνα τους στην τεχνολογία, ενώ -όπως αναφέρθηκε- αρκετοί ηθοποιοί με νανισμό θα μπορούσαν να αποδώσουν τους ρόλους και έτσι να υπάρχει ουσιαστική συμπερίληψη στους «μικρούς ανθρώπους» (έτσι ορίζονται στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας).

Ορισμένοι θεατές αισθάνθηκαν ότι η νέα ταινία απομακρύνεται από την κλασική εκδοχή της ιστορίας, ειδικά όσον αφορά την απεικόνιση των επτά νάνων όπως προείπαμε αλλά και τη Χιονάτη, που υποτίθεται ότι είναι ομορφότερη από τη ζηλιάρα βασίλισσα.

Ένα τραγούδι όμως που μόλις κυκλοφόρησε, σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν την πρεμιέρα της ταινίας, ίσως αλλάξει το κλίμα.

Το τραγούδι «Waiting On A Wish» γράφτηκε από τους βραβευμένους με EGOT Benj Pasek (The Greatest Showman) και Justin Paul (The Greatest Showman, La La Land) και ερμηνεύεται από τη Rachel Zegler. To EGOT είναι η συντομογραφία για τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχουν πάρει βραβείο Emmy Award για τηλεοπτική δουλειά, Grammy για μουσική και την ηχογράφηση, Oscar για κινηματογραφική δουλειά και Tony για θεατρική δουλειά στο Broadway.

Το «Waiting On A Wish», διανέμεται από σήμερα σε πλατφόρμες όπως τις Amazon, Apple Music, Pandora, Spotify κ.λπ.. και το βίντεο κλιπ του αποκαλύπτει αποσπάσματα της ταινίας που σαφέστατα αλλάζουν το κλίμα καθώς είναι αρκετά εξευγενισμένοι οι χαρακτήρες των νάνων και κοντά στην εικόνα που θα έπλαθε η παιδική φαντασία, η Χιονάτη έχει τόσο ανατριχιαστική φωνή που αδυνατείς να σχολιάσεις κάτι αρνητικό και το τραγούδι μοιάζει να γίνεται αυτοστιγμεί κλασσικό.

Το «Waiting On A Wish» γράφτηκε από τους Benj Pasek και Justin Paul, με επιπλέον στίχους από τον Jack Feldman. Η παραγωγή του τραγουδιού έγινε από τους Benj Pasek, Justin Paul, Ian Eisendrath και Dave Metzger, ενώ την ερμηνεία αναλαμβάνει η Rachel Zegler.

Δείτε το videoclip εδώ:

Για τους λάτρεις των φυσικών format, το Original Soundtrack της ταινίας Snow White θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαρτίου, μία εβδομάδα πριν η ταινία φτάσει στους κινηματογράφους.

Ο παραγωγός Marc Platt δήλωσε: «Ο Benj και ο Justin εμπνεύστηκαν το «Waiting On A Wish» από το εμβληματικό πηγάδι των ευχών που πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό στην κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι». Έγραψαν ένα πραγματικά όμορφο τραγούδι για τη νέα μας ταινία, το οποίο αναμένεται να γίνει εμβληματικό από μόνο του.»

Η ταινία «Χιονάτη», μια live-action μουσική επανερμηνεία του κλασικού φιλμ του 1937, θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους στις 21 Μαρτίου 2025 στην Αμερική και μια μέρα νωρίτερα στην Ελλάδα. Στη χώρα μας θα διανεμηθεί στην πρωτότυπη έκδοση αλλά και μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά. Πρωταγωνιστούν η Rachel Zegler στον ρόλο της Χιονάτης και η Gal Gadot ως η κακιά μητριά της και Κακιά Βασίλισσα.

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Αυτή η μαγική μουσική περιπέτεια μάς ταξιδεύει πίσω στη διαχρονική ιστορία με τους αγαπημένους χαρακτήρες Συναχωμένο, Σοφό, Χαζούλη, Γκρινιάρη, Χαρούμενο, Υπναρά και Ντροπαλούλη.

Η ταινία περιλαμβάνει ολοκαίνουρια τραγούδια από τους Benj Pasek και Justin Paul, καθώς και αγαπημένες μελωδίες από το αυθεντικό κλασικό animation.

TAGS DisneyΧιονάτη