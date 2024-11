Ο Μασκ προτείνει τον Φειδία Παναγιώτου για πρόεδρο της ΕΕ – Τι… λαλεί στο ertnews.gr ο Φειδίας

Την προτίμησή του στο πρόσωπο του Κύπριου YouTuber και ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, έδειξε για ακόμα μία φορά ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου Χ, Ίλον Μασκ.

Μάλιστα σε ανάρτησή του έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον Φειδία Παναγιώτου για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα ο ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υποσχεθεί το νεοσύστατο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, απάντησε σε έναν φιλοτραμπικό χρήστη του Χ που χαρακτήρισε τον Κύπριο ευρωβουλευτή ως «έναν από τους πιο διαφανείς πολιτικούς στην Ευρώπη».

Η συζήτηση δεν σταμάτησε εδώ καθώς ο χρήστης δεν μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του για τον Φειδία Παναγιώτου, αναφέροντας πως θα έπρεπε «να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σαν κι αυτόν σε όλες τις μορφές διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο».

Με τον μεγιστάνα της Tesla και της Space X να συμφωνεί και ν’ απαντά «ναι».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ίλον Μασκ και ο Φειδίας Παναγιώτου ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις καθώς σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ΕΡΤΝews, o Κύπριος ευρωβουλευτής είχε αναφερθεί στον μεγιστάνα και στο tweet που είχε κάνει στην πρώτη του ομιλία στην Ευρωβουλή.

Μάλιστα μερικές ώρες πριν την ανάρτηση του Ίλον Μασκ ο Φειδίας Παναγιώτου είχε επιχειρήσει να απαντήσει, με βίντεο στο ερώτημα του μεγιστάνα «τι κάνει ένα κόμμα ακροδεξιό;».

My Response to @elonmusk pic.twitter.com/LRj8DfaceB

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής δεν κρύβει τον θαυμασμό του για το πρόσωπο του μεγιστάνα ενώ στο παρελθόν είχε ανεβάσει φωτογραφία στην οποία τον αγκάλιαζε.

We are definitely living in a simulation @elonmusk ! Happy National Hugging Day everyone pic.twitter.com/uVzxTwHrDJ