Ο Φειδίας Παναγιώτου… λαλεί στο ertnews.gr: «Με έκανε tweet ο Ίλον Μασκ» – «Εγώ θέλω να λέω την αλήθεια»

O νεαρός Κύπριος ευρωβουλευτής και Youtuber Φειδίας Παναγιώτου μίλησε αποκλειστικά στο ΕΡΤNews και τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Εξήγησε πώς ξεκίνησε η ιδέα να ασχοληθεί να με την πολιτική, εστιάζοντας στον ρόλο των social media.

Θεωρείσαι case study, όχι επειδή είσαι ο πρώτος που καταφέρνει και μπαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο χωρίς να έχει ένα πολιτικό background, όπως οι περισσότεροι που το έχουν καταφέρει, ούτε βοήθεια από κόμμα, ταυτόχρονα όμως έχεις καταφέρει και έχεις βάλει τις γνώμες των πολιτών, οι οποίοι μπορεί να ανήκουν στους «απολιτίκ» ας πούμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα από τα social media. Θέλω να μου πεις το πως ξεκίνησε αυτή η ιδέα.

Δεν ξεκίνησε τούτη η ιδέα κάπως. Απλά έχοντας τα social media ο κόσμος ακολουθεί και ήθελα να φέρω στη ζωή μου τον κόσμο. Δηλαδή τι είναι οι αποφάσεις, πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο και σιγά σιγά όταν μαθαίνω εγώ, να μαθαίνει ταυτόχρονα και ο κόσμος μαζί μου. Δεν ήταν κάτι που προσπάθησα να το κάνω. Και πριν ήμουν youtuber και έδειχνα τη ζωή μου στον κόσμο και τώρα είμαι ευρωβουλευτής και δείχνω τη ζωή μου στον κόσμο και πάρα πολλά άτομα μαθαίνουν πράγματα που δεν ήξεραν πριν για το Ευρωκοινοβούλιο.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην επικοινωνία σου, είναι το ότι είναι αφιλτράριστη – και το λέω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – γιατί δεν μπαίνεις στη διαδικασία να κρατήσεις άτυπα τα μυστικά, για το κομμάτι της ψηφοφορίας ή κάποια πράγματα τα οποία τα ξέρουν εσωτερικά και τα βγάζεις όλα προς τα έξω. Αυτό σε έχει φοβίσει καθόλου; Μπορεί κάποια στιγμή η έλλειψη αυτού του φίλτρου να μην λειτουργήσει υπέρ, όχι στο κοινό σου, αλλά στους υπόλοιπους που βρίσκονται στο Ευρωκοινοβούλιο;

Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να πω την αλήθεια που συμβαίνει εδώ μέσα στον έξω κόσμο, ό,τι κι αν είναι η αλήθεια, αν είναι καλή ή κακή, απλά θέλω να βγει η αλήθεια. Το αν θυμώσουν κάποιοι στο Ευρωκοινοβούλιο – που ήδη κάποιοι θύμωσαν με κάποια βίντεο που έκανα – let it be.

Οι επιλογές των ανθρώπων που έχεις βάλει στην ομάδα σου έγιναν και αυτές με μια ανάλογη διαδικασία. Βλέπαμε μέσα από το TikTok που ανέβαζες, στο κάθε βιντεάκι που ήταν τα πρόσωπα τα οποία έχεις φέρει, κάποια από τον χώρο που γνώριζες ήδη, κάποια άλλα που τους έπαιρνες συνέντευξη. Θα ήθελες να μοιραστείς αυτή τη διαδικασία και τις επιλογές σου;

Ναι. Κατ’ αρχήν, ήταν μια διαφορετική διαδικασία απ’ όσο γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, επειδή ευρωβουλευτές παίρνουν άτομα από τα κόμματά τους, από τους φίλους τους, άτομα που δούλευαν μαζί πριν. Εμείς προσπαθήσαμε να φέρουμε ολίγον τι τον businessman, να προσλάβουμε τον καλύτερο. Προσλάβαμε 2 άτομα που ήταν από τον κύκλο μου, προσλάβαμε την αδελφή μου αλλά δεν δικαιούσαι να έχεις την αδερφή σου στο Ευρωκοινοβούλιο, οπότε πληρώνουν το μπάτζετ το δικό μου, τα λεφτά τα δικά μου και προσλάβαμε τον δάσκαλο που είχα στο λύκειο που είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος που ξέρω. Και τους υπόλοιπους 8 τους προσλάβαμε μέσω αυτής της διαδικασίας: Προσλάβαμε μέσω application (αιτήσεις) επειδή έχουμε τα social media. Και κάνανε 400-500 application για κάθε θέση και διαλέξαμε από εκείνους τους 400-500 τον καλύτερο για να τον προσλάβουμε. Τώρα πιστεύω ότι έχουμε μια δυνατή ομάδα και σιγά σιγά να τη δείτε προς τα έξω, ότι έτσι είμαι εγώ, έχω μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα πίσω μου και όλοι μαζί μπορούμε.

Πριν από αυτό εσύ ήσουν ψηφοφόρος;

Δεν είχα ψηφίσει ξανά. Είναι η πρώτη φορά που ψήφισα στη ζωή μου και ψήφισα τον εαυτό μου.

Αν δεν έμπαινες σε αυτή τη διαδικασία, θεωρείς ότι θα πήγαινες να ψηφίσεις;

Η αλήθεια είναι ότι δεν ψήφιζα, επειδή δεν έβρισκα κάποιον που να με αντιπροσωπεύει και έβλεπα ότι είναι κάπως ένα αστείο παιχνίδι που παίζουν οι πολιτικοί, απλά κάνουν όλα τα πράγματα πίσω και απλά παίζουν ωραία παιχνίδια μπροστά στις κάμερες. Ήθελα να γίνω η αλλαγή που ήθελα να δω και προσπαθώ τώρα να βρω τι σημαίνει αλλαγή αλλά είναι δύσκολο, επειδή πρέπει να καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο σιγά σιγά και μετά από πολλούς μήνες νομίζω να μπορώ να βάλω κάποιους στόχους, κάποια πράγματα που θέλω να αλλάξω. Ακόμα είναι αρχή. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αλλά ακόμα είναι η αρχή, κάναμε πολλά καλά πράγματα. Ας πούμε στην πρώτη μου ομιλία στην Ολομέλεια, που μίλησα για τα social media με έκανε tweet ο Ίλον Μασκ. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο και ίσως από τους πιο δυνατούς ανθρώπους στον κόσμο και να λέει ο Φειδίας είναι καταπληκτικός. Κάποια πράγματα που κάνουμε πάνε καλά, αλλά θέλουμε ακόμα βελτίωση, είμαι καινούργιος στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να μάθω αρκετά πράγματα για τις ψηφοφορίες και θέλω να χτίσω ένα σύστημα ώστε να μπορώ να έχω τα άτομα που να ρωτώ. Ας πούμε, ψηφίσαμε για τους αγρότες ώστε να έχω κάποια άτομα που είναι ειδικοί στους αγρότες και να εμπιστεύομαι για να μπορώ να πιάσω ερωτήσεις. Σιγά σιγά να χτίσω τέτοιο σύστημα, με εμπειρία.

Fidias is right. Super important decision. https://t.co/NOyn5XnUs3 — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Εγώ είμαι από το χώρο του κινηματογράφου και έχει πολύ ενδιαφέρον που ένας άλλος άνθρωπος από το χώρο του κινηματογράφου με διεθνή καριέρα σε προσέγγισε και έδωσες μια από τις πρώτες του συνεντεύξεις ως ευρωβουλευτής. Θέλεις λίγο να μου μιλήσεις για αυτή την εμπειρία;

Για το Russell Brand μου μιλάς. Αρκετά request μου κάνουνε τώρα, ειδικά μέσω της διασημότητας και των video για να κάνω συνεντεύξεις. Μιλούσαμε χθες με άλλους ευρωβουλευτές και δημοσιογράφους και μου είπανε ότι άλλοι ευρωβουλευτές σε ζηλεύουν λόγω του ότι έχω αυτή την πέραση στα social media και ο κάθε ευρωβουλευτής λένε ότι θα ήθελε να είναι στη θέση μου. Αλλά ναι, όμορφη θέση να είσαι ώστε να σε ακούνε και να έχεις κάπου να μιλήσεις και να ακουστείς, αλλά έρχεται ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη ώστε να πεις τα σωστά άτομα, να μην πεις ψέματα, να πεις την αλήθεια. Πολύ μεγάλο εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα μεγάλο βάρος που έχω ότι πρέπει να πω την αλήθεια στον κόσμο.

Στον κινηματογράφο, βλέπουμε ότι πολλές ταινίες που έχουν να κάνουν με άτομα στο πολιτικό προσκήνιο, είτε έχουν να αντιμετωπίσουν σκάνδαλα, είτε έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση, τραβάνε την προσοχή του κοινού. Θα έμπαινες σε έναν τέτοιο πειρασμό, να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό ή να συνεννοηθείς με κάποια αντίστοιχη εταιρεία παραγωγής και να σε αξιοποιήσει σαν ένα case study είτε σε ντοκιμαντέρ είτε ακόμα και σε προϊόν ταινίας μυθοπλασίας;

Ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Ο editor μου, που είναι πίσω από τις κάμερες τώρα, έκανε αρκετά ντοκιμαντέρ στο παρελθόν και ταυτόχρονα με ρώτησε με αν τον αφήνω να βγάλει κάποια πλάνα καθημερινά, ώστε να τα χρησιμοποιήσει για ένα ντοκιμαντέρ. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που θέλει να κάνει είναι «Ο άνθρωπος που λέει την αλήθεια» και μετά να δει μέσα στα 5 χρόνια αν θα αλλάξω, αν στο τέλος θα λέω ψέματα, αν γίνω ένας από τους ίδιους πολιτικούς. Μέσω των social media υπάρχει η διαδικασία να κάνεις και μόνος σου με μια κάμερα, άμα ξέρεις, να βάλεις μαζί τα κομμάτια για να πεις μια ιστορία, πράγμα που αρέσει στον κόσμο. Μπορείς να το κάνεις και μόνος σου. Είμαι ένα βήμα πίσω, επειδή και ο τρόπος που εκλέχτηκα ήταν μέσω των social media. Προωθώ και ασχολούμαι με αυτό τον τομέα αν και κάπως σαμποτάρω τα άλλα μέσα, ταινίες ή ντοκιμαντέρ. Προτιμώ ίσως το Youtube. Μπορεί να είναι ένα ντοκιμαντέρ στο Youtube.

Η καμπάνια σου, όπως αναφέρθηκε και δημόσια, ήταν κάτω από 5.000€. Θα είναι λογικά από τα έσοδα που λαμβάνουν τα βίντεό σου. Έγινε έτσι, ήταν με κάποια συνεισφορά κόσμου; Πώς ακριβώς κατάφερες να μαζέψεις το ιδανικό ποσό;

Τα 5.000 δεν ήταν τίποτε. Μπορεί ο καθένας να βρει 5.000 άμα μαζέψει για κάποιο ποσό, αλλά μέσα στο Youtube κάνουμε αρκετά περισσότερα λεφτά. So μπορούσα εγώ να επενδύσω περισσότερα λεφτά. Αλλά εγώ εσκέφτηκα ότι άμα επενδύσω λεφτά να τα φάω με τον convensional τρόπον, δηλαδή να βάλεις πινακίδες, να βάλεις αφίσες κ.λ.π. Αφού ήταν πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες να εκλεγώ, είπα ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να μη χρησιμοποιήσω καθόλου λεφτά ώστε να αναγκαστών να βρω καινοτομίες. Ο λόγος που χρησιμοποίησα τα παραπάνω λεφτά ήταν για το προσωπικό, να κάνει κάποια βίντεο.

Άρα δεν το πολυπίστεψες στην αρχή…

Όχι, εγώ επίστεψα ότι δεν θα εκλεγώ, επίστεψα ότι έχω πιο λίγες από 2-3% πιθανότητες να εκλεγώ, επειδή ήμουν μόνος μου. Ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία κάποιος ανεξάρτητος δεν έπιασεν παραπάνω από 2-3 χιλιάδες ψήφους μόνος του. Είμαι πραγματιστής, άμα βλέπω ότι τα δεδομένα είναι εναντίον μου, καταλάβω το. Απλά όσο δύσκολο και αν είναι πιστεύω ότι πρέπει να το δοκιμάσεις, εάν είναι αρκετά σημαντικό.

Βλέπω τα τατουάζ σου στα δάχτυλα. Θα ήθελες να μου μιλήσεις για αυτά;

Εμετάνιωσα για τα τατουάζ που έκαμα. Ήταν σε κάποια βίντεο που λέγαμε για αστείο αλλά ναι… κάνεις πράγματα. Αλλά χαίρομαι, κάμω αστείο στους φίλους μου «εμετάνιωσα που τα έκαμα αλλά εν εμετάνιωσα το ότι τα εμετάνιωσα που τα έκαμα». Επειδή αρέσκει μου να έχω εμπειρίες και εμετάνιωσα που τα έκαμα αλλά ήταν ωραία εμπειρία το ότι εμετάνιωσα που τα έκαμα. Παράξενον ετούτο που είπα αλλά ελπίζω να καταλάβατε.

Είναι και σε ένα συμβολικό δάχτυλο

Ναι, είναι ένα συμβολικό δάχτυλο για το αστείον που λέγαμε. Έναν πράμαν που θέλω να κρατήσω είναι λίγο η ζωντάνια, να κάμεις αστεία, να περνάς καλά επειδή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο εεε… δύσκολο. Έχει πολλούς ανθρώπους με γραβάτες, πολλά σοβαρούς, εν ζωντανοί. Ελπίζω μετά από 5 χρόνια από τη θητεία μου να συνεχίζω να έχω τη ζωντάνια μέσα μου.

Είπες ότι αυτό το έκανες και το μετάνιωσες. Είναι λοιπόν και για μένα λογικό να ρωτήσω σε αυτό το σημείο, από αυτά τα οποία έχεις κάνει μέχρι στιγμής, για ποια πράγματα έχεις μετανιώσει; Και μιλάω για το σημείο από την εκλογή σου και μετά.

Έκαμα πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Καθημερινά κάμω λάθη, έτσι εγώ είμαι ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου, δηλαδή δεν ήμουν σωστά informed, δεν ήμουν σωστά πληροφορημένος για πολλές αποφάσεις που επήρα, δεν είχα το σωστόν κύκλο στην αρχή για να παίρνω αποφάσεις. Πολλές φορές εμιλούσα για πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο που δεν ήξερα γιατί εν τα εγνώριζα. Αλλά σιγά σιγά ηύραμεν ένα σύστημα ώστε να πληροφορούμαστε και βελτιώνομαι καθημερινά. Κάναμε πάρα πολλά λάθη αλλά τούτος είναι ο σκοπός της βελτίωσης και του να κάμεις και κάτι καινούργιο πρέπει να κάμεις λάθη, να αφήκεις τον εαυτό σου, να δοκιμάσεις και σιγά σιγά, να προσαρμοστείς ώστε να βελτιωθείς και έτσι πέτυχεν και τα πιο μεγάλα πράγματα και ο Ίλον Μασκ. Ας πούμε πια στην εταιρεία που στέλνει ρουκέτες κάθε μέρα αλλάζουν πράγματα στις δουλειές που αξίζουν 100 εκατομμύρια. Να την πετάξουν, να την βάλουν στα σκουπίδια λόγω του ότι άλλαξαν ένα καινούργιον πράγμα, επειδή έκανα ένα λάθος; Έτσι προχωράς, δοκιμάζεις διάφοραν πράγματα. Ελπίζω να μην κάνω λάθη που μπορεί να στοιχίσουν. Προς το παρόν νομίζω ότι δεν έκαμα τεράστια λάθη. Ελπίζω να συνεχίσω να μην κάνω λάθη, αλλά λάθη μπορεί να στοιχίζουν και στη Ευρώπην και στον κόσμο γενικά.

Η πιο κουφή πρόταση που σου έχουν κάνει επαγγελματικά ποια ήταν;

Πιο κουφή πρόταση που μου έχουν κάνει επαγγελματικά; Για να μιλήσω για το youtube, μου είχαν πει να με πληρώσουν 200.000 για να προωθήσω cryptocurrency και όταν μου είπαν να μου δώσουν 60.000 για να προωθήσω ένα δονητή και είπα όι…

«Λαδώνεις» γενικά το κοινό με άλλους τρόπους, οπότε το ίδιο είναι το αποτέλεσμα, νομίζω. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο πριν σε χαιρετήσω και σε ευχαριστήσω να ανακαλέσεις τις μνήμες σου και να πας στο πρώτο βίντεο που ανέβασες στο Youtube, να μου το περιγράψεις και θέλω μέσα σε αυτό, σαν να είσαι ο νεότερος εαυτός σου να επικοινωνήσεις και να μου πεις τι θα του έλεγες εκείνου του Φειδία;

Ο Φειδίας που έκανε το πρώτο του βίντεο ήταν ένα τόσον αθώο μωρόν που απλά είχεν πάθος να μάθει και να βελτιωθεί και θα του έλεγα ότι, να επιλέγεις τις αποφάσεις και τα μονοπάτια που θα έχουν περισσότερο ενδιαφέρον και πλάκα.

Το θυμάστε το βίντεο εκείνο;

Θυμάμαι ναι, ήταν αστείον, ηλίθιο, ντρέπομαι που το βλέπω αλλά είχα έναν όμορφο ενθουσιασμό, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να γίνω μεγάλος πετυχημένος Youtuber. Τα αγγλικά μου δεν ήταν καλά, ο τρόπος που συμπεριφερόμουν δεν ήταν τόσο cool, αλλά ναι, σιγά βλέπω τον εαυτόν μου στο πρώτο μου Youtube video και βλέπω πόση βελτίωση έχω στον τομέα του Youtube. Ελπίζω να βλέπω τον εαυτόν μου, όταν θα δει τα video μετά από λίγα χρόνια, πόσο χάλια πολιτικός ήμουν και πόσο θα βελτιωθώ.

Θα προσθέσω λοιπόν μια τελευταία ερώτηση, συγνώμη γιατί σχεδόν με προκάλεσε αυτό; Θα μπορούσες εσύ να εκπαιδεύσεις καινούργιους Youtubers με σκοπό 5 χρόνια από τώρα, να δοκιμάσουν και εκείνοι την τύχη τους στην πολιτική;

Δεν χρειάζεται να εκπαιδεύσω, εδώ που λαλούμε, ότι ο καλύτερος τρόπος να μάθεις κάποιον άλλον είναι μέσω του παραδείγματος. Μπορούν να δουν τα video, μπορούν να δουν την προεκλογική, το πώς το σκεφτήκαμε, ποια ήταν η φιλοσοφία και με αρκετά video να εξηγήσω στον κόσμο και είμαι σίγουρος ότι χωρίς να διδάξω εγώ κάποιους, που έτσι λειτουργεί η κοινωνία θα έχει και άλλα άτομα που θα βελτιωθούν και θα ασχοληθούν με την πολιτική. Και όχι μόνο με την πολιτικήν, και με τα podcast κ.τ.λ. και με διάφορους τρόπους που ασχολήθηκα, ώστε να εμπνευστούν και να δοκιμάσουν χωρίς να τους διδάξω. Διδάσκει κάπως το παράδειγμα.

