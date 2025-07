Μελέτη – Oρόσημο: Στους ώμους των γυναικών στηρίχτηκαν οι πρώτοι μεγάλοι αστικοί πολιτισμοί του κόσμου

Μια νέα μελέτη στην τοποθεσία Τσαταλογιούκ (Çatalhöyük) στη νότια Τουρκία έδειξε ότι οι γυναίκες και όχι οι άνδρες κατείχαν την εξουσία σε μια από τις αρχαιότερες γνωστές πόλεις, που χρονολογείται από το 7.000 π.Χ., σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε να ξαναγράψει όσα γνωρίζουμε για τις πρώτες ημέρες του πολιτισμού και για τους ρόλους των φύλων σε όλη την ιστορία, λένε οι ειδικοί.

Σε μια μελέτη-ορόσημο που δημοσιεύθηκε στο Science, οι ερευνητές αναλύοντας αρχαίο DNA από σχεδόν 400 σκελετούς στο Τσαταλογιούκ, έναν εντυπωσιακά καλά διατηρημένο νεολιθικό οικισμό στη νότια Τουρκία, αποκάλυψαν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτός ο πρώιμος πολιτισμός λειτουργούσε με μητριαρχικό σύστημα.

