Λωρίδα της Γάζας: Σε χερσαίες επιχειρήσεις με μέσο πίεσης και το σχέδιο Τραμπ, αναφέρεται ο υπουργός ‘Αμυνας του Ισραήλ

Οσο περισσότερο η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους, τόσο περισσότερα εδάφη θα προσαρτώνται, προειδοποιεί ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς στο τρίτοο 24ωρο από την κατάρρευση της εκεχειρίας στη Λωριδα της Γάζας.

Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εκκένωσης στο νότο και της εθελοντικής μεταφοράς, που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε.

Επανέναρξη χερσαίων επιχειρήσεων με ανάκτηση ελέγχου, ανακοίνωσε ήδη ο ισραηλινός στρατός και προειδοποιεί τους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν τον κύριο αυτοκινητόδρομο για να εισέλθουν ή να βγουν από το βορρά, ενώ η διέλευση προς τα νότια θα επιτρέπεται μόνο στον παραλιακό δρόμο.

Αυτό σημαίνει ότι οι Ισραηλινοί ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο του αποκαλούμενοι διαδρόμου Νετζαρίμ, που εκτείνεται από τα σύνορα του μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα, επισημαίνει το πρακτορείο Associated Press.

⭕️ IDF troops began targeted ground activities in central and southern Gaza, over the past day, in order to expand the security zone and to create a partial buffer between northern and southern Gaza. As part of the ground activities, the troops expanded their control further to… pic.twitter.com/TI4068LAJd