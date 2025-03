Χαμάς για Γάζα: «Ζητάμε να ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων»

Η Χαμάς «δεν έχει κλείσει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Τάχερ αλ-Νούνου, μετά τους μαζικούς πολύνεκρους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε χθες το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τις απειλές της ισραηλινής κυβέρνησης για κλιμάκωση.

«Η Χαμάς δεν έχει κλείσει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις, αλλά επιμένουμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για νέες συμφωνίες», είπε ο αλ-Νούνου, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Κάιρο. «Δεν θέτουμε όρους, αλλά ζητάμε [το Ισραήλ] να αναγκαστεί να σταματήσει αμέσως [τις εχθροπραξίες] και να ξεκινήσει τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων” που προβλέπονται στη συμφωνία εκεχειρίας η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, πρόσθεσε.

Στη νέα σφοδρή επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 400 ανθρώπους αναφέρθηκε σε μήνυμά του που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε πως τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν μόνο η αρχή και διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει έως ότου η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή.

«Η Χαμάς έχει ήδη νιώσει τη δύναμη του χεριού μας τις τελευταίες 24 ώρες. Και θέλω να σας υποσχεθώ -και σ’ αυτούς- ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσε αρχικά.

«Επιστρέψαμε στη μάχη με δύναμη», είπε και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει μέχρι να πραγματοποιήσει όλους τους πολεμικούς του στόχους – την καταστροφή της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

