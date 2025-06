Κρίσιμος νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας – Κιέβου: Μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας με 472 drones – Κατηγορίες Ρωσίας για σαμποτάζ σε υποδομές

Στα άκρα ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, στη σκιά των προσπαθειών για νέο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη. Η Μόσχα εκτόξευσε 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω 12 νεκρούς στρατιώτες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Ρωσία εκτόξευσε επίσης επτά πυραύλους, από τους οποίους οι τρεις καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις.

MAJOR BREAKING NEWS: Over 40 Russian warplanes reportedly hit in massive Ukrainian drone strike. Ukraine’s SBU has launched a major drone operation, reportedly damaging more than 40 Russian aircraft — including A-50, Tu-95, and Tu-22M3 bombers. The operation, dubbed “Web,” may… https://t.co/ARgo9ZMK52

Δύο εκρήξεις προκάλεσαν την κατάρρευση δύο γεφυρών σε διαφορετικές ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία, οδηγώντας στον εκτροχιασμό τρένων και τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και τρίτο τρένο φαίνεται πως υπέστη ζημιές.

Σύμφωνα με τη ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, τα εν λόγω περιστατικά αποδίδονται σε «παράνομες ενέργειες», ενώ γίνεται λόγος – χωρίς επίσημη επιβεβαίωση – για πιθανή ξένη εμπλοκή. Η Μόσχα δείχνει προς το Κίεβο, κάνοντας λόγο για ουκρανικό σαμποτάζ, ενώ το SkyNews το συγκεκριμενοποιεί, μιλώντας για σαμποτάζ και σε αεροπορικές βάσεις.

Υπενθυμίζεται πως τα συμβάντα σημειώθηκαν στις περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ, δύο περιφέρειες που έχουν επανειλημμένα στο παρελθόν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι έχει ήδη ενημερωθεί και θα τοποθετηθεί επίσημα εντός της ημέρας.

Κι όλα αυτά ενώ η ρωσική αντιπροσωπεία αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών με την Ουκρανία που έχει προγραμματιστεί για αύριο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή 1 Ιουνίου ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί την Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη για νέες άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία.

Σε δήλωσή του ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της ουκρανικής αντιπροσωπίας στη συνάντηση που πρότεινε η Ρωσία, τονίζοντας ότι έχει ήδη καταθέσει τις θέσεις της χώρας του ενόψει των διαπραγματεύσεων με επικεφαλής από την ουκρανική πλευρά τον υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι πρώτο αίτημα είναι η πλήρης και άνευ όρων εκεχειρία, ακολουθεί η απελευθέρωση των κρατουμένων και η επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.



We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR