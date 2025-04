Ιράν: Τεράστια έκρηξη στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς – Εκατοντάδες τραυματίες στα νοσοκομεία

Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε το Σάββατο στο λιμάνι Σαζίντ Ρατζάι, στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό από το πρακτορείο Mehr, οι τραυματίες φτάνουν τους 281.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της τεράστιας έκρηξης, και τις φλόγες που ανεβαίνουν και καλύπτουν τον ουρανό με έναν πυκνό μαύρο καπνό.

A video of the moment of the massive explosion in Bandar Abbas.#IRAN pic.twitter.com/NvayI1ZNT1