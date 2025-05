Κλίμα: Στο 70% οι πιθανότητες για αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω 1,5° Κελσίου την περίοδο 2025-2029

Η μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αναμένεται να είναι υψηλότερη από τον 1,5° Κελσίου την περίοδο 2025-2029, προβλέπει σήμερα, με βεβαιότητα που φθάνει το 70%, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ-WMO), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ. Προβλέπει επίσης ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σημειώνεται πως κάθε επιπλέον κλάσμα του βαθμού αύξησης της θερμοκρασίας οδηγεί σε πιο επιβλαβείς καύσωνες, ακραίες βροχοπτώσεις, έντονες ξηρασίες, λιώσιμο των παγετώνων, των θαλάσσιων πάγων και των παγετώνων, θέρμανση των ωκεανών και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ειδικότερα, η έκθεση του WHO προβλέπει ότι ο ετήσιος μέσος όρος της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια του πλανήτη για κάθε έτος μεταξύ 2025 και 2029 θα είναι μεταξύ 1,2°C και 1,9°C υψηλότερος από τον μέσο όρο των ετών 1850-1900. Υπάρχει 80% πιθανότητα τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ 2025 και 2029 να είναι θερμότερο από το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ (επί του παρόντος το 2024). Και υπάρχει 86% πιθανότητα τουλάχιστον ένα έτος να είναι πάνω από 1,5°C πάνω από το προβιομηχανικό επίπεδο. Σημειώνεται πως η έκθεση δεν δίνει παγκόσμιες προβλέψεις για μεμονωμένα έτη.

Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη πιθανότητας της τάξης του 70% ότι η μέση πενταετής αύξηση της θερμοκρασίας για την περίοδο 2025-2029 θα είναι μεγαλύτερη από 1,5°C. Αυτή η πιθανότητα είναι υψηλότερη από το 47% που προβλεπόταν στην περσινή έκθεση (για την περίοδο 2024-2028) και από το 32% στην έκθεση του 2023 για την περίοδο 2023-2027.

Ο πλανήτης αναμένεται κατά συνέπεια να παραμείνει σε ιστορικά επίπεδα αύξησης της θερμοκρασίας, έπειτα από τα δυο θερμότερα χρόνια που καταγράφτηκαν ποτέ (2023 και 2024), σύμφωνα με ετήσια έκθεση για το κλίμα που καταρτίστηκε από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) με βάση τις προβλέψεις δέκα κέντρων και δημοσιοποιήθηκε από τον ΠΜΟ.

