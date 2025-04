ΗΠΑ: Αστρονόμοι εντόπισαν έναν βραχώδη εξωπλανήτη με «ουρά κομήτη» που αποσυντίθεται, καθώς περιστρέφεται πολύ κοντά στον ήλιο του

Αστρονόμοι παρατήρησαν έναν μικρό, βραχώδη πλανήτη που περιστρέφεται σε τροχιά επικίνδυνα κοντά στο αστέρι του και διαλύεται καθώς η επιφάνειά του εξαερώνεται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, αφήνοντας πίσω του μια ουρά από ορυκτή σκόνη, μήκους 9 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, που θυμίζει κομήτη.

Από τη δεκαετία του 1990 έχουν ανακαλυφθεί περίπου 5.800 πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος, οι αποκαλούμενοι εξωπλανήτες. Από αυτούς, μόνο τέσσερις έχουν παρατηρηθεί να αποσυντίθενται σε τροχιά, όπως αυτός. Ο πλανήτης είναι ο κοντινότερος από τους τέσσερις στο ηλιακό μας σύστημα και δίνει στους επιστήμονες μια μοναδική ευκαιρία να μάθουν τι συμβαίνει σε αυτούς τους καταδικασμένους κόσμους.

Οι ερευνητές παρατήρησαν τον πλανήτη BD+05 4868 Ab ενώ σταδιακά γίνεται σκόνη, αφήνοντας, με κάθε περιφορά του γύρω από το αστέρι του, μια ποσότητα υλικού ίση με τον όγκο του όρους Έβερεστ. Η ουρά από σκόνη που αφήνει πίσω του καλύπτει σε μήκος το ημικύκλιο του αστεριού

Ο πλανήτης υπολογίζεται ότι έχει μέγεθος κάπου μεταξύ του δικού μας Ερμή και της Σελήνης. Βρίσκεται στον αστερισμό του Πήγασου και απέχει περίπου 140 έτη φωτός από τη Γη. Ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που καλύπτει το φως μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Mercury-Sized Planet Evaporates in Fiery Dance with Giant Star. A scorching lava planet, BD+05 4868 Ab, 140 light-years away, is disintegrating at a cosmic sprint, shedding Mount Everest’s mass every 30.5 hours.



Orbiting a giant star 20 times closer than Mercury to the Sun,… pic.twitter.com/sgwkc4IFOl